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Cаммит G7 впервые может завершиться без совместного заявления – СМИ

Автор: Shealah Craighead, The White House from Washington, DC — President Trump’s Trip to the G7 Summit, Общественное достояние, Ссылка
Заседание лидеров «Большой семёрки» 08/06/2018

Саммит стран «Большой семерки», который состоится в эти выходные во Франции, скорее всего, завершится без совместного коммюнике из-за разногласий между странами-участницами в сфере торговли. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает Reuters со ссылкой на японского чиновника, знакомого с ситуацией.

Отмечается, что впервые саммит G7 может закончиться без коммюнике с момента начала встреч в 1975 году. Это подчеркивает разногласия, которые вызвала американская торговая политика президента США Дональда Трампа среди стран с развитой экономикой G7.

«Крайне важно для всех создать общее понимание с помощью всесторонних дебатов. Но трудно будет отправить сообщение остальному миру, если коммюнике не будет», – сказал чиновник, подтвердив более раннее сообщение японской общественной телекомпании NHK о том, что планов выпустить коммюнике после встречи лидеров нет.

Саммит, который состоится на юго-западе Франции в городе Биарриц 24-26 августа, пройдет на фоне торговой войны США и Китая и нестабильности финансовых рынков.

Напомним, в прошлом году президент США Дональд Трамп покинул саммит раньше и отказался от совместного коммюнике, подорвав хрупкий консенсус по поводу торгового спора между Вашингтоном и его главными союзниками.

korrespondent.net

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