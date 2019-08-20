Я.Наркевич — защитник нацменьшинств, из сферы образования переходит в новую сферу

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

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57-летний Ярослав Наркевич после принятия присяги в обновленном правительстве будет представлять Избирательную акцию поляков Литвы — Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС).

Я.Наркевич, который в Сейме заседает уже третий срок, вначале был своей партией предложен кандидатом на пост министра внутренних дел, однако в правительстве он заменит Рокаса Масюлиса, который последние три года возглавлял Министерство коммуникаций и транспорта.

Портфели как министра транспорта, так и внутренних дел, принадлежат ИАПЛ-СХС в соответствии с коалиционным соглашением, заключённым в начале июля между этой партией, Союзом крестьян и «зелёных» Литвы, Социал-демократической рабочей партией и партией «Порядок и справедливость».

Я.Наркевич, родившийся и живущий в Тракай, начал свою политическую карьеру в качестве администратора отдела образования, а в парламенте был наиболее известен в как защитник интересов национальных меньшинств в области образования, поэтому сфера транспорта и коммуникаций будет для него совершенно новой.

Коллеги Я.Наркевича говорят, что его управленческий опыт поможет ему справиться с новыми вызовами, они подчёркивают его дипломатичность и организованность.

Представители оппозиции поднимают вопрос, удастся ли Я.Наркевичу перейти от роли защитника интересов национальных меньшинств на уровень политика национального значения.

Он выбрал путь учителя

Окончив Тракайскую среднюю школу, Я.Наркевич поступил в тогдашний педагогический институт, где обучался математике. После окончания он начал работать учителем и через несколько лет стал директором школы.

По словам парламентария, преподавание является традицией в их семье, его старшие братья тоже выбрали педагогическую стезю.

«Моя мама работала учительницей, в семье было много учителей, и двоюродный брат, и двоюродная сестра, но начало, естественно, было заложено влиянием матери. Мой старший брат также изучал математику, средний тоже учитель математики, и я традиционно выбрал педагогический институт, специальность — учитель математики», — сказал Я.Наркевич BNS.

После семнадцати лет работы в школе, сначала преподавателем, а затем директором, Я.Наркевич занял пост главы завотделом образования муниципалитета Вильнюсского района, впоследствии стал заместителем директора администрации райсовета. В 2008 году он был избран в Сейм по одномандатному округу Вильнюс-Тракай, и с тех пор беспрерывно работает в парламенте.

«Любой, кто переходит на другую должность, должен получить дополнительные знания, и это нормально», — сказал он.

Я.Наркевич получил степень магистра в университете им. Миколаса Ромериса в 2011 году, где изучал государственное управление.

Оппозиция сомневается — область новая

Бывший член Сейма Гинтарас Стяпонавичюс, который с Я.Наркевичем был в одном секторе, но по разные стороны баррикад, говорит, что ему хочется верить, что «этого короткого отрезка времени в качестве министра в довольно отличной от образования сфере будет достаточно, чтобы углубиться в новую специфическую область».

«Мне всегда казалось, что Я.Наркевич болеет за образование, болеет за развитие и образование детей национальных меньшинств, а с другой стороны, ему часто не хватало глубокого понимания целого», — сказал BNS бывший министр образования Г.Стяпонавичюс.

«Я.Наркевич настойчивость и упорство, безусловно, проявлял в наших долголетних дискуссиях, но я всегда, говоря о своих коллегах-оппонентах, желаю, чтобы у них не было недостатка в понимании более широкого целого. В данном случае, полагаю, Ярославу придётся столкнуться с серьёзными проблемами уже на национальном уровне», — сказал он.

Досуг: музыка, спорт, поделки

В свободное время Я.Наркевич говорит, что любит заниматься спортом, мастерить и уже 17 лет является участником польского ансамбля песни и танца Wilia.

«Когда я поступил в институт, это было в 1978 году, члены семьи традиционно были членами ансамбля Wilia. Это был единственный польский народный ансамбль в то время, я был его членом в течение 17 лет, потом — участником ансамбля Trozcanie в Тракай, затем основателем и руководителем детского ансамбля», — рассказывает Я.Наркевич.

Я.Наркевич говорит, что в настоящее время в деятельности народных художественных коллективов участвует только в качестве организатора: «Поскольку я являюсь председателем Тракайского районного отделения Союза поляков, то мы организуем много разных проектов и мероприятий, и я не сильно отошёл от этого».

«Занятия спортом, поделки, мне нравятся все виды строительных работ, я стараюсь сочетать досуг с какой-то полезностью», — сказал политик о своих увлечениях.

Политические оппоненты уже поднимали вопросы об обстоятельствах, связанных с приобретением землей его семьей в Тракай — бывший мэр публично обвинил его в захвате части парка, но политик это категорически отрицает.

Его также критиковали за его призывы создать парламентскую группу по связям с Беларусью и за его подход ко Второй мировой войне.

Его жена Ирена Наркевич работает советником в Службе контроля и аудита муниципалитета Вильнюсского района, а дочь Каролина Наркевич в этом году стала советником министра культуры Миндаугаса Кветкаускаса.

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

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