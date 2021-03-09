Опрос Euronews: локдаун глазами европейцев

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Пандемия и связанные с ней ограничения поменяли образ жизни европейцев кардинальным образом. Локдауны стали тяжелым испытанием для жителей ЕС. Телеканал Euronews совместно с социологами исследовательской компании Redfield and Wilton Strategies провел опрос в четырех странах — Великобритании, Франции, ФРГ и Италии, чтобы выяснить отношение европейцев к карантинным мерам.

Опрос показал, что 61% немцев и британцев считают, что режим ограничений, установленный властями, соблюдается в их странах беспрекословно. В то же время примерно половина французов и итальянцев утверждают, что их соотечественники карантинным правилам не следуют.