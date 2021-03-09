После получения информации из ведомств Австрии временно приостановлена вакцинация одной серией вакцины AstraZeneca, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.
«Минздрав постоянно следит за процессом вакцинации не только в Литве, но и во всей Европе, поэтому, получив сигналы из ответственных ведомств, она всегда на них реагирует. Сегодня Государственная служба по контролю лекарств получила информацию из компетентного ведомства Австрии и рекомендовала временно приостановить применение серии ABV5300 вакцины AstraZeneca», – говорится в сообщении.
Австрия приостановила вакцинацию AstraZeneca на этой неделе после того, как 49-летняя женщина умерла от проблем со свертыванием крови, а у другой 35-летней женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии. Эти реакции исследуются, чтобы выяснить причинно-следственную связь.
«Министерство здравоохранения и международные эксперты подчеркивают, что объективных причин для беспокойства нет. Согласно данным клинических испытаний, тромбоэмболия не является типичным побочным эффектом вакцины AstraZeneca, говорится в заявлении министерства.
«Начатый международный анализ сообщений о побочных эффектах также не показывает подобных случаев в прошлом. «Чтобы обеспечить общественную безопасность и развеять сомнения, цель состоит в том, чтобы проверить любые предположения относительно безопасности вакцин», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, 11 февраля в Литву было доставлено 9,6 тыс. доз вакцины. В настоящее время неиспользованных осталось 1932 дозы этой серии.
В частности, вакцина серии ABV5300 была поставлена в 17 стран Европейского союза (ЕС). Сейчас применение вакцины этой серии временно приостановили Люксембург, Эстония, Греция, Австрия и Литва.
Министерство отмечает, что Литва постоянно отслеживает и анализирует всю информацию о предполагаемых побочных реакциях на вакцину от COVID-19 во время массовой вакцинации и принимает соответствующие меры.
В середине января на короткое время был приостановлен процесс вакцинации препаратом BioNTech и Pfizer, когда Минздрав был информирован о вероятном нарушении во время транспортировки партии вакцины.
Процесс вакцинации был возобновлен после получения официального разрешения от представительства Pfizer в Литве относительно возможного дальнейшего использования вакцины.
Информация ЛК по сообщению BNS