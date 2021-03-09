Временно приостановлена вакцинация одной серией вакцины AstraZeneca

«Начатый международный анализ сообщений о побочных эффектах также не показывает подобных случаев в прошлом. «Чтобы обеспечить общественную безопасность и развеять сомнения, цель состоит в том, чтобы проверить любые предположения относительно безопасности вакцин», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 11 февраля в Литву было доставлено 9,6 тыс. доз вакцины. В настоящее время неиспользованных осталось 1932 дозы этой серии.

В частности, вакцина серии ABV5300 была поставлена в 17 стран Европейского союза (ЕС). Сейчас применение вакцины этой серии временно приостановили Люксембург, Эстония, Греция, Австрия и Литва.

Министерство отмечает, что Литва постоянно отслеживает и анализирует всю информацию о предполагаемых побочных реакциях на вакцину от COVID-19 во время массовой вакцинации и принимает соответствующие меры.

В середине января на короткое время был приостановлен процесс вакцинации препаратом BioNTech и Pfizer, когда Минздрав был информирован о вероятном нарушении во время транспортировки партии вакцины.

Процесс вакцинации был возобновлен после получения официального разрешения от представительства Pfizer в Литве относительно возможного дальнейшего использования вакцины.

Информация ЛК по сообщению BNS