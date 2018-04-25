Опрос по проблемам столицы

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

Опрос жителей Вильнюса показал, что главное для них — удобное сообщение, безопасность, чистота, зеленые зоны, разнообразие услуг и паркинг. Результаты показали, какие недостатки видят жители, с какими проблемами сталкиваются.

По заказу Darnaus miesto laboratorijа компания Spinter tyrimai провела опрос общественного мнения, который показал, что больше половины вильнюсцев лучше всего себя чувствуют на природе (52%). Треть респондентов (33%) назвали излюбленным местом проведения досуга парки. Еще почти столько же упомянули скверы, зеленые пространства и места около водоемов.

Представитель группы Darnu Group Мантас Умбрасас сказал, что для снижения потребностей в автомобилях компании внедряют концепцию многофункционального развития районов. Опрос показал, что для вильнюсцев важна инфраструктура районов, удобное сообщение с центром и другими районами, их волнуют вопросы парковки и пробок на дорогах. Самой большой проблемой вильнюсцы считают нехватку мест для парковки. Исследование показало, что различные культурные мероприятия, развлечения сосредоточены в Старом городе, в новых районах их предложение ничтожно мало.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt