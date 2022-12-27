Опрос журналистов Литвы: события года – вторжение России в Украину, высокая инфляция

Кроме вторжения в Украину, важнейшими зарубежными событиями журналисты также назвали кончину королевы Елизаветы Второй и протесты в Иране.

«Несмотря на пессимизм в отношении способности Украины противостоять российскому натиску, страна остается на карте. Война диктовала не только политическую повестку Литвы и других западных стран, но и повлияла на всю нашу жизнь, в первую очередь, мы живем с тревогой за свои семьи и личную безопасность», — отметил Саулюс Якучёнис, заместитель директора BNS по контенту.

„Год страха и хаоса“

Утром 24 февраля «Россия начала крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой войны», заявил главный редактор новостного портала «15min» Вайдотас Бенюшис.

Артурас Анужис, главный редактор новостного портала «Tv3.lt», назвал 2022 год «годом страха и хаоса».

«2022 год напомнил Европе, что такое настоящая нестабильность, что такое война, высокая инфляция и страх перед началом огромной, может быть, даже ядерной войны. Этот год принес больше страхов, чем когда-либо — страх, что Украина быстро проиграет, страх из-за российских угроз и из-за энергетической войны с Россией», — отметил А. Анужис.

«(Они) заставили Запад открыть глаза и изменить свою политику не только по отношению к России, но и осознать, что необходимо позаботиться о своей военной безопасности, которая была ослаблена и до сих пор еще ослаблена, ибо невозможно быстро восстановить истощенную военную промышленность», — добавил он.

Зигмас Заикинас, главный продюсер новостной службы телекомпании LRT, заявил, что война России против Украины радикально меняет политику Запада в области обороны и экономической безопасности.

Александра Кетлерене, заместитель главного редактора новостного портала LRT, отметила, что конфликт определил мировое развитие на долгие годы вперед.

«Многие иллюзии и политические стратегии рухнули, и еще больше рухнет в будущем. Мир, так и не извлекший уроков из ошибок Второй мировой войны, получил второй шанс. Вопрос в том, воспользется ли он им на этот раз», — заявила она.

Главный редактор службы новостей телевидения LNK Лигита Крисюнайте полагает, что события 2022 года — это события не только года, но, возможно, и целого века.

Невиданная десятилетия инфляция

Война в Украине прямо или косвенно определила большинство важнейших событий года в Литве.

Страна была одной из наиболее пострадавших в Европе от роста цен. Инфляция достигла пика в сентябре и составила 24,1% — и это был самый высокий годовой уровень инфляции с августа 1996 года.

Редактор Отдела бизнес-новостей BNS Рома Пакенене заявила, что инфляция была обусловлена ​​скачком цен на энергоносители, нарушением цепочек поставок, ростом издержек производителей и, как следствие, удорожанием продукции, а также ростом заработной платы.

«С одной стороны, власти увеличивали выплаты, чтобы амортизировать рост цен, с другой стороны, жители были вынуждены экономить как на потреблении энергии, так и на покупке необходимых товаров», — отметила она.

Эрика Алондерите, журналист Отдела бизнес-новостей BNS, полагает, что инфляция повлияла и на бизнес, на который особенно сильно повлиял скачок цен на энергоносители.

По словам Виктории Хоцкявичюте, редактора бизнес-отдела новостного портала «Delfi», рекордная инфляция в Литве опередила рост заработной платы населения, и все это может сказаться на качестве жизни — появляется давление на снижение потребления, труднее накопить средства, купить жилье.

«С наступлением следующего, 2023 года, тема инфляции по-прежнему будет оставаться одной из самых важных. Это касается не только покупательной способности населения, но и возможностей литовского бизнеса по поддержанию конкурентоспособности», — подчеркнула В. Хоцкявичюте.

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