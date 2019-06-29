Опубликованы результаты экзаменов по химии, физике, французскому и немецкому языкам

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Национальный экзаменационный центр (НЭЦ) в пятницу сообщил о результатах госэкзаменов на аттестат зрелости по химии, физике, французскому и немецкому языкам.

В этом году увеличилось количество абитуриентов, набравших сто баллов на экзаменах по химии и физике. Максимальную оценку экзамена по химии получили 3,17% кандидатов — на 2% больше, чем в прошлом году. «Сотню» по физике получил 2,1% кандидатов, и это лучший результат за последние три года.

Как сообщает НЭЦ, в этом году увеличилось также число тех, кто получил более 86 баллов на экзаменах по физике и химии.

В этом году экзамен по химии сдавали 1263 кандидата из 1768 зарегистрированных, и сдали экзамен 97,8% учащихся. Экзамен по физике сдавал 2371 кандидат из 3105 зарегистрированных, 96,75% из них экзамен сдали .

Обычно экзамен по химии сдают 97-99% кандидатов, экзамен по физике — 95-97%.

Во всех заданиях этих экзаменов имеется по 100 очков, предел их сдачи — 16 очков. Собранные в задачах очки переводятся в баллы от 16 до 100 по балльной системе. Оценка в 100 баллов присуждается кандидатам, набравшим 93 и более очков.

Упомянутые экзамены были оценены дистанционно в электронном виде.

Между тем экзамены по французскому и немецкому языкам сдавало наименьшее количество кандидатов. В этом году экзамен по французскому языку сдавали 17 кандидатов из 46 зарегистрированных, по немецкому — 76 из 164.

Экзамен по французскому языку сдали все абитуриенты, один из которых получил 100 баллов. Два кандидата не сдали экзамен по немецкому языку, а 18 учеников получили по 100 баллов.

В четверг, 4 июля, планируется объявить результаты экзаменов по биологии, информационным технологиям, литовскому языку и литературе, английскому языку.

Результаты экзаменов по географии, истории, математике и русскому языку планируется опубликовать 11-12 июля.