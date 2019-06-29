Власти Лиссабона намерены убрать бездомных с улиц к 2021 году

Власти португальской столицы задались целью найти жилье для всех бездомных, живущих на улицах. Их, по подсчетам чиновников, 361 человек. На эти цели выделят 4,3 млн евро.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, всего в конце 2018 года в городе насчитывалось 2473 бездомных, из них 1967 жили во временном муниципальном жилье, а 361 — на улице.
Муниципальный план по расселению бездомных уже утвержден, скоро предстоят его публичные обсуждения. Сообщается, что он обойдется бюджету в 4,3 млн евро. Он будет включать около 30 программ, которые власти реализуют в течение двух лет. Они будут направлены на удовлетворение «основных потребностей» бездомных, а также на их социализацию, социальную и психологическую помощь.