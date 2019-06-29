Власти Лиссабона намерены убрать бездомных с улиц к 2021 году

Фото из открытых истчников

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Власти португальской столицы задались целью найти жилье для всех бездомных, живущих на улицах. Их, по подсчетам чиновников, 361 человек. На эти цели выделят 4,3 млн евро.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, всего в конце 2018 года в городе насчитывалось 2473 бездомных, из них 1967 жили во временном муниципальном жилье, а 361 — на улице.

Муниципальный план по расселению бездомных уже утвержден, скоро предстоят его публичные обсуждения. Сообщается, что он обойдется бюджету в 4,3 млн евро. Он будет включать около 30 программ, которые власти реализуют в течение двух лет. Они будут направлены на удовлетворение «основных потребностей» бездомных, а также на их социализацию, социальную и психологическую помощь.