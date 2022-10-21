Орбан назвал идею ЕС по ограничению цены на газ из России экономическим самоубийством

В Брюсселе 20-21 октября проходит саммит ЕС, на повестке обсуждений — энергетика, Украина, международные отношения, включая темы Ирана и Китая. Ожидается, что на саммите состоится дискуссия вокруг предложения Еврокомиссии по ограничению цен на газ для снижения стоимости электроэнергии. Однако на данный момент она будет носить общий характер.

Орбан регулярно высказывается с негативом относительно политики Евросоюза по энергоресурсам, а также в отношении других санкций против России. Венгрия утверждает, что уже заключила контракты с Россией, гарантирующие поставки газа.