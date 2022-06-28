Орбан просит помощи у ЕС из-за проблем в экономике — Reuters

Венгерский форинт упал до рекордно низкого уровня по отношению к евро. Из-за этого премьер-министру Виктору Орбану пришлось договариваться с Евросоюзом о разблокировании замороженных фондов, сообщает Reuters в понедельник, 27 июня.
Сегодня форинт снижался к евро до рекордно низкого уровня 404,50. Всего в этом году он ослаб на 8,6%.
Утверждается, что венгерская валюта может укрепиться, если Брюссель разблокирует гранты и займы на сумму около 15,5 млрд евро. Эти средства также необходимы Будапешту для поддержки экономики, которая, как ожидается, замедлится во второй половине года из-за быстрого роста процентных ставок и инфляции.
Агентство указывает, что как и другие страны ЕС, Венгрия в прошлом году представила план того, как она будет использовать гранты ЕС, чтобы сделать свою экономику более экологичной и высокотехнологичной.
Но в отличие от планов большинства других стран, Венгрия еще не получила одобрения из-за опасений ЕС по поводу коррупции, независимости судебной системы и верховенства закона.
«Уязвимость Венгрии увеличилась в этом году. Дефицит счета текущих операций увеличился в основном из-за высоких счетов за импорт энергоносителей в то время, когда правительство только начало сдерживать огромный дефицит бюджета после того, как расточительные расходы помогли Орбану одержать убедительную победу на апрельских выборах», – говорится в сообщении.
В последние недели чиновники венгерского правительства отмечали, что соглашение с Брюсселем ожидается вскоре, но пока решение принято не было.
Напомним, в Венгрии ввели ограничения на продажу топлива. Теперь на заправочных станциях, принадлежащих венгерской MOL и австрийской OMV, можно купить только 50 литров топлива в день.korrespondent.net