Орбан просит помощи у ЕС из-за проблем в экономике — Reuters

Утверждается, что венгерская валюта может укрепиться, если Брюссель разблокирует гранты и займы на сумму около 15,5 млрд евро. Эти средства также необходимы Будапешту для поддержки экономики, которая, как ожидается, замедлится во второй половине года из-за быстрого роста процентных ставок и инфляции.

Агентство указывает, что как и другие страны ЕС, Венгрия в прошлом году представила план того, как она будет использовать гранты ЕС, чтобы сделать свою экономику более экологичной и высокотехнологичной.

Но в отличие от планов большинства других стран, Венгрия еще не получила одобрения из-за опасений ЕС по поводу коррупции, независимости судебной системы и верховенства закона.

«Уязвимость Венгрии увеличилась в этом году. Дефицит счета текущих операций увеличился в основном из-за высоких счетов за импорт энергоносителей в то время, когда правительство только начало сдерживать огромный дефицит бюджета после того, как расточительные расходы помогли Орбану одержать убедительную победу на апрельских выборах», – говорится в сообщении.

В последние недели чиновники венгерского правительства отмечали, что соглашение с Брюсселем ожидается вскоре, но пока решение принято не было.

Напомним, в Венгрии ввели ограничения на продажу топлива. Теперь на заправочных станциях, принадлежащих венгерской MOL и австрийской OMV, можно купить только 50 литров топлива в день.