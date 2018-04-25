Организаторы конкурса «Евровидение-2020» показали новый логотип

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Организаторы песенного конкурса «Евровидение-2020» представили широкой общественности логотип будущего шоу, сообщили на сайте Европейского вещательного союза (ЕВС).

В грядущем году юбилейный 65-й конкурс состоится в Роттердаме с 12 по 16 мая. За главную награду поборются участники из 41-й страны, в том числе и из Беларуси.

Логотип юбилейного конкурса выполнен в виде прерывистого круга, который составлен из флагов стран-участниц. Логотип будущего конкурса сочетает в себе символы шоу, которые раньше уже использовались в знаках «Евровидения», проводимого в Нидерландах.

Слоган будущего конкурса — Open Up или «Откройся». К слову, суммарная телеаудитория шоу ежегодно превышает 600 миллионов человек.