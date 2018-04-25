Создан компьютер на случай конца света

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Компьютер на случай апокалипсиса создал энтузиаст из США. Его устройство способно работать в самых экстремальных условиях.

Американский изобретатель Джей Дошер разработал Raspberry Pi Recovery Kit — кастомизированный компьютер на случай конца света, сообщает The Verge.

Свое устройство энтузиаст снабдил водонепроницаемым корпусом, ретро-переключателями, механической ортолинейной клавиатурой, деталями, напечатанными на 3D-принтере. Создатель уверяет, что его детище специально создано для апокалипсиса.

Также Raspberry Pi Recovery Kit имеет 7-дюймовый сенсорный дисплей, батарею, клавиатуру 5z6p Plaid и пятипортовый сетевой коммутатор Netgear.

Джей Дошер отдельное внимание уделил футляру, в котором хранится его устройство. Специальную картонную коробку он обклеил изнутри фольгой. Как заметил изобретатель, это «идеальный вариант для параноиков, которые беспокоятся об электромагнитных импульсах, способных вывести любую электронику из строя».

Raspberry Pi Recovery Kit относится к типу устройств, известных как «кибердеки», которые назвали в честь компьютеров из фантастического романа Уильяма Гибсона Нейромант.



