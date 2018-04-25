Министр обороны Дании посетила в Шяуляй датских военных

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В четверг в Литве находилась с визитом министр обороны Дании Трине Брасмен, она посетила датских военных на Авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй.

Литовский министр обороны Раймундас Кароблис поблагодарил министра обороны Дании Трину Брамсен за поддержку Литвы.

Полковник Вооружённых сил Дании также возглавляет небольшой штаб НАТО в Вильнюсе.

«Для нас это проект стратегической важности, и мы безмерно ценим вклад датчан в него», — цитируются слова Кароблиса в пресс-релизе.

Министры обороны Литвы и Дании обсудили вопросы двусторонних отношений, ситуацию с безопасностью в регионе и предстоящую на следующей неделе встречу лидеров НАТО в Лондоне.

Министр обороны Дании, со своей стороны, поблагодарила Литву за сотрудничество и заявила, что оно должно быть ещё ближе перед лицом растущих угроз в регионе и во всём мире.

После двусторонней встречи Т.Брамсен посетила расположение датских военнослужащих, которые с сентября проводят миссию воздушной полиции НАТО из Литвы.

Т. Брасмен также ознакомилась с условиями, в которых датские военнослужащие участвуют в миссии воздушной полиции НАТО в Литве. Они осуществляют эту миссию совместно с бельгийцами с сентября.

Дания уже седьмой раз отправляет в эту натовскую миссию своих военных и четыре истребителя F-16.