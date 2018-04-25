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Осень литовской экономики

Фото с сайта lrv.lt

Министерство финансов обновило сценарий экономического развития на 2019-2022 гг. «Интенсивный экономический рост экономики не будет длиться вечно, международный климат ухудшается, международные организации ухудшают прогнозы. Такой риск, несомненно, повлияет на литовскую экономику. В следующем году экономика будет расти, рост будет поддерживать внутреннее потребление, однако он замедлится и будет более хрупким. Поэтому мы все должны быть осторожнее», – заявил министр финансов Вилюс Шапока, представляя новейшие макроэкономические прогнозы.

Минфин повысил прогноз экономического роста на этот год до 3,7% (в марте – 2,6%), однако в будущем рост замедлится.

Намечается замедление роста экономики Литвы, потребление поддержит лишь мощная покупательная способность населения, заработная плата в общественном секторе будет расти быстрее, чем в частном, инфляция сохранится умеренная, сообщает Министерство финансов.

«Продолжается развитие экономики Литвы, при этом важно видеть общую картину, опасности и возможности. Напряженность в глобальной экономике, возросшая международная политическая и экономическая неопределенность свидетельствуют о том, что мы должны увеличивать устойчивость экономики Литвы по отношению к отрицательным внешним угрозам. В этот период и далее мы должны надежными средствами фискальной политики укреплять резервы бюджета», — комментирует обновленный сценарий экономического развития министр финансов Вилюс Шапока.

Оценивая результаты экономического развития Литвы в первом полугодии, можно сказать, что внутренний валовой продукт (ВВП) в 2019 году увеличился до 3,7 проц. Прогнозы изменения ВВП на 2020-2022 гг. остались без изменения. Изменение ВВП в 2020 г. могло бы составить 2,4 проц., а в 2021-2022 гг. стабилизировалось бы на отметке 2,3 проц.

Внутренний спрос в этот период должен остаться основным двигателем экономики Литвы. Спрос будут поощрять решения правительства, связанные с увеличением доходов населения, укрепление инвестиционных стимулов, прямые зарубежные инвестиции и осуществление инвестиционных проектов, финансируемых на средства финансовой помощи Евросоюза.

Нестабильность внешних факторов

В период составления сценария экономического развития внешняя международная экономическая среда оставалась нестабильной, а неопределенность в связи с перспективами мировой экономики и политическими решениями по вопросам международной торговли и Брексит не исчезла. В новых прогнозах международных учреждений предусматривается, что глобальная экономика в 2020 г. должна оживиться, что напряжение в области международной торговли не будет расти и удастся избежать хаоса с Брексит. Но сохраняется риск, что перспектива экономики Литвы может быть хуже, чем предусмотрено в данном сценарии.

Рост экономики поддержит внутренний спрос

Положение на рынке труда для работающих в течение всего  периода остается благоприятным. Хотя в последнее время улучшились тенденции миграции, в первом полугодии 2019 г. в Литву прибыло граждан больше, чем выбыло из страны. В связи с натуральным изменением населения количество людей трудоспособного возраста в стране будет уменьшаться в течение всего периода, поэтому конкуренция работодателей по вопросу квалифицированных работников должна сохраниться. Благодаря прибывшим в нашу страну гражданам увеличилось предложение рабочей силы, уменьшилось сформировавшееся в последнее время напряжение на рынке труда, созданы условия для роста заработной платы в частном секторе.

Изменения заработной платы в этот период в хозяйстве страны определят проводимая правительством политика заработной платы в общественном секторе, решения об изменении минимальной месячной заработной платы, стремление предпринимателей привлечь и удержать квалифицированных работников.

Изменение среднего месячного брутто зарплаты в 2019 г. составит 8,3 проц. Это на 0,3 проц. больше, чем было предусмотрено весной 2019 г., а в 2020 г. этот показатель составит 7,4 проц.

За короткий период увеличивается изменение заработной платы с учетом правительственных решений об изменении минимальной месячной заработной платы и политики общественного сектора заработной платы. Как и весной этого года, мы видим, что с замедлением роста экономики замедлится и темп увеличения заработной платы. В 2021 г. он составит 5,8 проц., в 2022 г. – 5,5 проц. В средний период доходы населения будут увеличиваться быстрее роста цен, поэтому покупательная способность домашних хозяйств в средний период останется высокой.

Умеренный уровень инфляции

Изменения мировых цен на нефть и продолжающийся процесс приближения цен на услуги к средним показателям в Евросоюзе (конвергенция) в средний период останутся существенными факторами, определяющими изменение инфляции.

Средняя годовая инфляция в нашей стране в 2019 г. составит 2,4 проц., что на 0,2 проц. больше предусмотренного в марте этого года, а в 2020 г. — 2,3 проц. (соответственно на 0,1 проц. больше). Средняя годовая инфляция подсчитана по индексу потребительских цен, методически согласованному с другими государствами – членами Евросоюза.

В последующие годы этого периода темп изменения цен будет постепенно уменьшаться, но сохранится довольно близким к наблюдаемому в настоящее время темпу и в 2021 г. составит 2,1 проц., а в 2022 г. – 2 проц.

Министр финансов Вилюс Шапока

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