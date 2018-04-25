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Общественное здоровье – в приоритете

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Центр инфекционных заболеваний и СПИД, опираясь на данные, Европейского центра по превенции и контролю за заболеваниями информировал о том, что самая высокая заболеваемость клещевым энцефалитом среди стран Европы зафиксирована в Литве (16,6 случая на 100 тыс. жителей).

Для сравнения скажем, что в Чехии и Эстонии эти показатели составляют 6,4 случая на 100 тыс. жителей. В этом году от клещевого энцефалита скончались два человека. Вместо того  чтобы искать решения вопроса, как уменьшить популяцию клещей, потому что именно клещи распространяют смертельную болезнь – клещевой энцефалит, министерства здравоохранения и окружающей среды все еще ведут разговор о превенции, которая только частично уменьшает распространение клеща, и об очень больших расходах. Член фракции Социал-демократической рабочей партии Литвы, заместитель председателя Сейма Ирена Шяулене еще в июле от имени фракции письменно обратилась к министру здравоохранения Аурелиюсу Вяриге и министру окружающей среды Кястутису Мажейке с просьбой ответить на вопросы фракции, что предпринимается для сдерживания распространения клещевого энцефалита в Литве. По утверждению И. Шяулене, ответ Министерства окружающей среды удивил.

В ответе говорится: «Министерство окружающей среды не планирует проведения специальных мероприятий для уменьшения популяции клещей на природных территориях. Обращаем внимание на то, что обработка природных территорий химическими препаратами  была бы дорогой и неэффективной, так как значительная часть препаратов остается на верхней части растительности и не затронула бы клещей, находящихся в траве. Укрывшиеся клещи и их яйца в любом случае не были бы обработаны специальными препаратами даже после их распыления на территории. Обработка территорий препаратами, уничтожающими клещей, была бы кратковременной, этот процесс следовало бы периодически повторять несколько раз в течение сезона». «Следовательно, по мнению министерства, забота государства о здоровье общества дело очень дорогое. В своем ответе министерство не указывает, какие меры будут приняты для уменьшения популяции клещей.  С увеличением заболеваемости клещевым энцефалитом в Литве необходимо думать о всех возможных мерах по уменьшению популяции клещей», — говорит  И. Шяулене.

В своем запросе министерствам парламентарий предлагала Литве обратиться в европейские институты, для решения проблемы по существу вместе с другими государствами Европы, которые тоже столкнулись с проблемой распространения клещевого энцефалита.

По мнению Министерства окружающей среды, по вопросу уничтожения клещей было бы нецелесообразно обращаться в Еврокомиссию, потому что проблемы использования химических препаратов и регулирования количества насекомых утверждаются в национальных правовых актах». «Тогда почему в этом случае министерство не собирается корректировать необходимые правовые акты, реагируя на неблагоприятные тенденции? Сколько еще потребуется смертельных случаев, чтобы были приняты меры?», — говорит заместитель председателя Сейма И. Шяулене.

Фракция Социал-демократической рабочей партии Литвы еще ранней весной этого года подняла эту проблему, беседовала со специалистами из Центра инфекционных заболеваний и СПИД. Рекомендации по скашиванию травы на своих участках, проведению прививок от клещевого энцефалита не всегда осуществляются, потому что не всем эти прививки доступны в финансовом отношении и не все в равной степени выполняют требования по уходу за своей территорией.

«Мы предлагаем пересмотреть возможности бесплатного проведения прививок от клещевого энцефалита. Министерство здравоохранения сообщило, что в 2020 г. намечено определить группы риска клещевого энцефалита, обсудить возможности проведения прививок людям этих групп. С учетом групп риска подсчитывалась бы потребность в необходимых средствах. Надеюсь, что это будет сделано. Однако с учетом того, что были случаи, когда клещевым энцефалитом заболевали люди, которым были сделаны прививки, мы предлагаем Министерству окружающей среды инициировать процедуру внесения изменений в правовые акты Литовской Республики, чтобы можно было принять все необходимые меры для обеспечения уменьшения популяции клещей на определенных, подверженных риску территориях страны. Такие территории есть не только в сельской местности, но и в парках, на игровых площадках больших городов, например, в столичном парке Вингис, на пляже в Валакампяй, в городском парке Клайпеды. Министерство окружающей среды должно своевременно предпринять полезный для общества шаг», — говорит заместитель председателя Сейма Литвы И. Шяулене.

Ирена Шяулене, заместитель председателя Сейма, член фракции Социал-демократической рабочей партии Литвы

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