Бесплатное питание для школьников

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Министерство социальной защиты и труда предлагает с января будущего года предоставлять бесплатные обеды дошкольникам в муниципальных школах общего развития, а с сентября бесплатные обеды планируется предложить всем дошкольникам и первоклассникам, сообщает министерство.

В проекте изменения закона о социальной помощи учащимся предусмотрено, что на первом этапе — с января по август — обеды дошкольникам предоставляются по принципу шведского стола.

По предварительным данным, на начальном этапе планируют участвовать 49 самоуправлений, которые выберут конкретные школы общего развития – в них дети, учащиеся по программе дошкольного развития, первые получат бесплатное питание.

С сентября 2020 года бесплатное питание планируется предоставлять не только дошкольникам, но и первоклассникам по всей Литве. Самоуправление и школы сами должны будут решить, какой тип питания – шведский стол или отдельные порции – более приемлем для учеников и их родителей.

Если Сейм одобрит предложение с 2020 года ввести бесплатное питание для дошкольников и первоклассников, бесплатное питание дополнительно получат 49,6 тыс. детей. Из госбюджета дополнительно потребуется около 6,9 млн. евро.

В настоящее время бесплатное питание предоставляется только детям из нуждающихся семей, если доходы на одного члена семьи не превышают 183 евро. Всего в 2019 году бесплатное питание получают около 50 тыс. учеников, в этом году из госбюджета на это выделено около 15 млн. евро.

Согласно информационной системе мониторинга здоровья детей, в 2018-2019 учебном году 15,55 процента имели избыточный вес. У детей в возрасте 6-18 лет ожирение выявлено у 6,07% детей и 11,86% обследованных несовершеннолетних имели недостаточный вес. Считается, что это отчасти связано с питанием, к которому приучают в детстве.

Информация литовских СМИ

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