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Духовное пространство

Осенняя Казанская

Православный календарь последнего месяца осени указывает на важные даты, которые нельзя обойти вниманием. Уже первые дни ноября богаты на различные церковные даты.

Так, 1 ноября – День пророка Иоиля, преподобного Иоанна. Считалось, если в этот день будет полная осенняя грязь, то до настоящей зимы осталось четыре недели. Издавна на Руси первый день ноября считался проводами осени, встречей зимы и отмечался повсюду. Ноябрь – сентябрёв внук, октябрёв сын, зиме родной брат.

2 ноября Димитриевская (Дмитриевская) родительская суббота. История этого важного дня неразрывно связана с событиями 1380 года. В то время велась кровопролитная война с Золотой Ордой. Во главе русских войск стоял Дмитрий Донской, который 8 сентября одержал решающую победу над Мамаем на Куликовом поле. После победы в Троицкой обители было совершено поминовение всех воинов, которые пали от рук врага в тот самый день. Со временем поминовение усопших в этот день стало ежегодной традицией, а церковь включила Дмитриевскую субботу в список официальных родительских дней. Сейчас это день вселенского поминовения, поэтому каждый может помолиться о своих близких.

4 ноября – Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. В церковном календаре много праздников в честь богородичных икон: Казанской, Владимирской, Тихвинской и других. В честь иконы Казанской Божьей Матери установлены два праздника: 21 июля (8 июля по старому стилю) — в честь обретения, и 4 ноября (22 октября по старому стилю) — в честь избавления Москвы от поляков. 4 ноября Церковь отмечает осеннюю (зимнюю) Казанскую — праздник в честь Казанской иконы Богородицы «избавления ради царствующаго града Москвы».

История Казанской иконы Божией Матери начинается в XVI веке. При этом обстоятельства и место ее явления даже сегодня кажутся необычными и удивительными. После сильного пожара в Казани в 1579 году, уничтожившего большинство домов в русской части города, десятилетней девочке Матроне явилась во сне Богородица и повелела раскопать землю под сгоревшим домом и взять находившуюся там икону. Девочка рассказала родителям о чУдном явлении Богородицы, но взрослые не обратили на нее внимание. Явление повторилось вновь, и Матрона вместе с матерью пошли на то место, где стоял их дом, и там, на глубине около метра, нашли икону. Ткань, в которую был обернут образ, почти истлела, а икона выглядела так, будто иконописец только закончил свою работу. Икону отнесли в ближайший храм при большом стечении народа — радостная весть облетела город. Сразу были явлены чудеса от образа, несколько слепых людей вновь обрели зрение.

Сначала праздник был местным, праздновался лишь в Казани, но постепенно многочисленные списки (копии) с обретенного образа и его почитание распространились по Русской земле.

Часто церковный праздник является воспоминанием того или иного события русской истории, однако в наше время церковные и государственные праздники совпадают очень редко. Церковно-государственным праздник в честь Казанской иконы Богородицы становится с 1649 года, когда царь Алексей Михайлович повелел отмечать не только день ее явления, 8 июля, но и 22 октября. Он праздновался в течение трех столетий, вплоть до 1917 года. С приходом советской власти традиция отмечать освобождение Москвы прервалась. Но вот, наконец, многовековой праздник Русской Церкви вновь стал государственным — 4 ноября 2005 года впервые отмечался День народного единства, известный всем православным как «осенняя Казанская».

С момента своего явления и вплоть до начала ХХ века оригинал иконы постоянно находился в Богородицком женском монастыре Казани, то есть на месте своего чудесного явления. Она была украшена богатыми ризами — окладами из золота и драгоценных камней. В ночь на 29 июня 1904 года икона была похищена злоумышленниками. Полиции удалось задержать преступника, им оказался некто Федор Чайкин, он же Варфоломей Стоян. На суде он сознался в том, что украл икону из-за ее богатого оклада, а сам образ сжег в печи. Действительно, были найдены куски обгоревшей ткани и драгоценности, украшавшие образ. Но впоследствии сам Чайкин, находясь в заключении, говорил о том, что икону он передал человеку, имени которого он открыть не может даже под угрозой смерти. Так родилась легенда о том, что икона хранится у старообрядцев. Однако истинная ее участь так до конца и неясна.

Новый виток история с Казанской иконой получила уже в наши дни. В 2004 году из Ватикана поступило предложение о встрече Папы Римского Иоанна-Павла II со Святейшим Патриархом Алексием II. Предлогом стало нахождение при папском дворе с 1993 года образа Пресвятой Богородицы неизвестного происхождения. После разбора ситуации искусствоведы пришли к выводу, что эта икона является одним из списков Казанского образа.

И хотя встреча патриарха и Папы так и не состоялась, в августе 2004 года икона была доставлена в Москву и передана патриарху Алексию II. Было принято решение перенести образ в Казань. В июле 2005 года, находясь с архипастырским визитом в Казани, патриарх Алексий II передал Казанской епархии принесенный из Ватикана Казанский образ Божией Матери. Икону поместили туда, где некогда пребывал оригинал, – в Крестовоздвиженский храм бывшего Богородицкого монастыря. Таким образом, можно сказать, произошло второе обретение образа Матери Божией в Казани.

Икона Казанской Богородицы — одна из наиболее почитаемых, относится к типу Одигитрия, что означает «указующая путь». Основной догматический смысл этой иконы — явление в мир «небесного Царя и Судии».

Праздник Казанской иконы Божией Матери всегда был важной датой в народном календаре. Этот день считался рубежом между осенью и зимой. В народе говорили: «Выезжай в Казанскую на колесах, а полозья в телегу клади», «Матушка Казанская необлыжную зиму ведет, морозцам дорожку кажет», «До Казанской — не зима, с Казанской — не осень». Он считается одним из самых главных женских праздников. Казанская икона считалась издавна женской заступницей. К этому празднику приурочивались и запоздалые свадьбы, так как существовало древнее поверье: «Кто на Казанскую женится, тот счастлив будет».

Подготовлено по сообщениям СМИ

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