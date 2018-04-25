На одну интересную вещь я как-то обратил внимание. Существует несколько сотен чудотворных богородичных икон. У большинства из них названию соответствует одно изображение. Например, на Калужской Дева Мария с книгой в руках, на «Спорительнице хлебов» Она сидит на облаке, а внизу поле. Есть образы, которые отличаются друг от друга деталями. И названия у них немного разнятся. «Знамение» Новгородское отличается от «Знамения» Курской-Коренной тем, что у второй по периметру изображены пророки.

А вот «Семистрельная» и «Умягчение злых сердец» практически одинаковы. Там вся разница в расположении стрел, чего неискушенный человек может и не заметить. И служба этим иконам, и день памяти, и акафист у них общие. Некоторые считают даже, что это не два разных образа, а один под двумя именами.

Раз так, задумается проницательный читатель, вероятно, есть и диаметрально противоположный вариант – когда разные иконы носят одно название? Совершенно верно. Вот о таком «многоликом» образе и пойдет речь сегодня. Вернее, об одном из его ликов. Другие лишь упомянем. Это, как вы уже догадались, икона «Всех скорбящих Радость».

Случилось это в 1688 году. Русскую Церковь тогда возглавлял патриарх Иоаким. У него была родная сестра Евфимия, которая долгое время страдала от незаживающей раны в боку. Ждать исцеления от медиков вдова уже не надеялась, и единственным упованием для нее были Господь и Богородица. И вот однажды во время молитвы она услышала голос: «Есть в храме Преображения Сына Моего образ Мой, именуемый «Всех скорбящих Радость»… Призови к себе из этой церкви священника с этим образом, и, когда он отслужит молебен, ты получишь исцеление». Действительно, на Ордынке была Преображенская церковь. Точнее, есть до сих пор, настоятелем там митрополит Иларион, начинавший свой монашеский путь в нашем Свято-Духовом монастыре.

Евфимия Петровна сделала, как было велено, и рана зажила. Было это 24 октября, или 6 ноября по новому стилю. Событие получило, как написали бы в газетах (а мы — газета), широкий общественный резонанс. Конечно, скажет кто-то, исцелилась сестра патриарха; а случись такое чудо с простой крестьянкой из деревни Прудки Медынского уезда, никто бы ничего и не узнал. Может, и так, но в этом следует видеть не «волосатую руку» сильных мира сего, а Промысел Божий.

После этого чуда последовало еще множество исцелений от «Всех скорбящих Радости». Спасо-Преображенскую церковь в народе стали звать Скорбященской, иконописцы Оружейной палаты (это был не склад боеприпасов, а царская сокровищница и художественная мастерская) начали делать с иконы списки, была составлена служба.

Сестра Петра I Наталья Алексеевна, когда царский двор начал в 1711 году перебираться в новую столицу, забрала икону с собой в Петербург. А может, и копию с образа-оригинала – искусствоведы до сих пор не пришли к единому мнению по этому вопросу. Таким образом, одна икона осталась в Москве на Ордынке, а другая оказалась в царской домовой церкви.

Московский образ родных стен Преображенского храма не покидал. После революции, когда церковь закрыли, там находились запасники Третьяковской галереи. В 1948 году ее вернули верующим. По некоторым сведениям, хранившаяся там икона бесследно исчезла. Тот образ, который сейчас на Ордынке, по одной из версий, является вкладом патриарха Алексия I, подарившего ее храму, когда были возобновлены службы. Это точный список с первоначальной иконы, созданный, по-видимому, во второй половине XVIII века. По другой версии, это именно та икона, которая находилась там до закрытия храма.

Как же выглядит московская икона? В центре в полный рост с Младенцем на руках изображена стоящая на облаке Богородица, от Которой исходит сияние. Над Ней парят два ангела с рипидами (опахалами). Еще одна пара ангелов в толпе скорбящих и страждущих. Люди разного звания окружили с трех сторон свою Заступницу и молитвенно протягивают к Ней руки. В самом верху в центре – Пресвятая Троица. Под ногами Божьей Матери – картуш (свиток) с текстом кондака (небольшое стихотворение, раскрывающее суть праздника). В других списках встречаются некоторые живописные варианты. Например, Дева Мария может быть изображена без Младенца, а с хлебом в руках. И ангелов может быть больше: они кормят голодных, лечат больных, спасают утопающих.

Существует и другая икона «Всех скорбящих Радость». На ней Богородица без сияния, зато по всему образу нарисованы полукопеечные монетки. У этой иконы своя история, свой день празднования и, чтобы не путать с московской, подназвание в скобках: «Всех скорбящих Радость» (с грошиками). И еще ее зовут Петербургской.

И третья икона с таким названием есть. Это Решневская. Но от «Скорбященского» образа у нее только название, ибо на самом деле – это копия Иверской иконы. Исследователи отмечают, что иконография «Всех скорбящих Радости» не получила «единой законченной композиционной схемы, существует во множестве вариантов» (Православная энциклопедия — М.: 2005. — Т. 9. — С.717.) Мы с вами в их правоте убедились. Хотя для скорбящего абсолютно все равно, какая у образа схема. Для него главное другое – та радость, которую он получает от своей Заступницы.

В эту среду, 6 ноября, в Михновском храме — престольный праздник. Небольшая деревянная церковка была построена в 1917 году и освящена в честь «Всех скорбящих Радости». А в 1922 году здесь, в имении сестер Корецких, была образована уникальная православная община. Даже в советские годы ее не удалось закрыть. С ней связаны имена и судьбы многих замечательных священников и мирян. Сейчас ее возглавляет архимандрит Леонид Гайдукевич, старейший клирик епархии.

В Литве есть еще две Скорбященские церкви – в Друскининкай и м. Каунатава (Тяльшяйского р-на). Но они освящены в честь иконы с грошиками, и праздник у них еще впереди, 5 августа.

В заключение хочется спеть: «Всех скорбящих Радосте и обидимых Заступнице, и алчущих Питательнице, странных Утешение, обуреваемых Пристанище, больных Посещение, немощных Покров и Заступнице, Жезле старости, Мати Бога Вышняго, Ты еси Пречистая».

С праздником! Не скорбите, пусть нам всем будет Радость!

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви