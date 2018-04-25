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В Британии вводят запрет дизельных автомобилей

Фото pixabay.com

Крупный портовый город Бристоль может стать первым в Великобритании, внедрившим запрет на автомобили с дизельными двигателями. Власти страны собираются ограничить использование машин, загрязняющих атмосферу.

Бристоль может стать первым британским городом, запрещающим дизельные автомобили. Речь идет о находящихся в частном использование транспортных средствах с дизельными двигателями, которым будет закрыт доступ в центр города с 7 утра и до 3 часов дня для того, чтобы обуздать уровень загрязнения воздуха. Коммерческие дизельные транспортные средства вроде автобусов и грузовиков будут дополнительно платить за въезд в ограничительную зону, как говорится в планах городского совета, которым руководят лейбористы, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на «МедикФорум».

Если этот план вступит в силу, то запрет стартует с марта 2021 года. Помимо запрета дизельных двигателей город также представит новую схему помощи автовладельцам, которая позволит им поменять автомобили с дизельными двигателями на бензиновые или гибридные, а также чисто электрические. Мэр Бристоля Мэрвин Рис считает, что данное предложение по созданию чистой зоны воздуха поможет городу добиться поставленных целей по снижению вредных выбросов и защите уязвимых групп горожан от вредных загрязнений.

При этом группы по защите прав автомобилистов предупреждают о нежелательных о последствиях. Они подчеркивают, что дизельные двигатели используются не только каретами скорой помощи, пожарными и автобусами, но также и другими спасательными службами, а также фирмами, осуществляющими срочные доставки вроде лекарств в аптеки, исправляющими протечки в канализации и многими другими организациями. Запрет на использование дизельных автомобилей может внести существенную сумятицу в повседневную жизнь города.

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