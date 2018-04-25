Г.Ландсбергис: «Наобещали медикам, учителям, оборонному сектору. Теперь все эти обещания не выполняются“

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Фракция консерваторов поддерживает налоговые изменения, которые предлагает президент Гитанас Науседа, сказал лидер Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Гибриэлюс Ландсбергис. Комментируя проект бюджета на будущий год, он подчеркнул, что обещания не выполняются.

„Мы их поддерживаем. Вижу их как логичные. Рационально объясняется, что они имеют смысл. Можно спорить, достаточно этого или нет, но это шаг в направлении видения президента“, – сказал Г.Ландсбергис после встречи в среду руководителей оппозиционных фракций Сейма с Г.Науседой.

По словам лидера консерваторов, в бюджете должна быть отражена проблематика предоставляемых государством услуг, но в этом бюджете этого нет.

„Финансирование некоторых сфер даже уменьшается. А бюджет можно охарактеризовать как бюджет невыполненных обязательств. Наобещали медикам, учителям, тому же оборонному сектору. Теперь все эти обещания не выполняются“, – сказал Г.Ландсбергис.

В качестве примера он привел ситуацию с учителями, которым в бюджете на будущий год запланировано на 60 млн. евро меньше, чем обещало правительство.

Сейм принял к обсуждению подготовленный Минфином проект госбюджета на будущий год. Доходы госбюджета в будущем году планируются в 11,5 млрд. евро, расходы должны составить 12,6 млрд. евро.

Расходы госбюджета должны вырасти на 8 проц., до 940 млн. евро, СОДРА – на 11,7 проц., до 472 млн. евро, Фонда обязательного страхования здоровья (ФОСЗ) – на 7,4 проц., до 145 млн. евро, самоуправлений – на 11,6 проц., до 339 млн. евро.

Расходы на социальную защиту составят в будущем году 6,19 млрд. евро, на экономику — 2,41 млрд.евро, здравоохранение — 2,3 млрд. евро, образование – 1,58 млрд. евро, на оборону — 1,1 млрд. евро.

Больше всего вырастут расходы на социальную защиту – на 761 млн. евро, здравоохранение – на 147 млн. евро, экономику – 134 млн. евро, образование – 92 млн. евро, оборону – 76 млн. евро.