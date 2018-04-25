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Беларусь входит в двадцатку стран по обеспеченности доступа населения к чистой воде

Фото pixabay.com

По данным Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Беларусь входит в первую двадцатку стран по обеспеченности доступа населения к чистой воде.

Такие сведения были озвучены во время международного семинара «Протокол по проблемам воды и здоровья: равный доступ к воде и санитарии, актуализация целевых показателей в Беларуси», сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на БЕЛТА.

Протокол по проблемам воды и здоровья является развитием Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер. Принятие повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года усилило значимость Протокола, так как задача обеспечения наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех является одной из 17 Целей устойчивого развития.

На семинаре был оценен прогресс и подведены итоги конкретных результатов в достижении ЦУР, связанных с водоснабжением, санитарией, гигиеной и здоровьем. По данным ПРООН Беларусь входит в первую двадцатку стран по обеспеченности доступа населения к чистой воде (на основе отчетности по Протоколу). Международные эксперты отметили, что в последние годы страна была одной из ведущих в продвижении Протокола на международном уровне, а также в его реализации на национальном уровне.

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