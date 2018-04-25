Изменения на дорогах Литвы

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

С 1 ноября водители в Литве должны учитывать перемены в ПДД: вступают в силу новые сочетания сигналов светофора, снижается максимальная допустимая скорость движения, до 10 ноября надо сменить резину на зимнюю.

Прежде всего необходимо упомянуть о новых сочетаниях сигналов светофора. В тех случаях, когда на светофоре будет дополнительная секция поворота направо с загорающейся стрелкой, водители смогут поворачивать и тогда, когда она не горит, если будет такая возможность. Однако при этом важно помнить, что в таких случаях водители должны будут уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, которые переходят через дорогу.

Иллюстрация Министерства сообщения

В тех случаях, когда зелёный сигнал будет загораться вместе со стрелкой, разрешающей поворот направо, у поворачивающих водителей будет право первенства, а значит, для пешеходов с велосипедистами будет действовать красный сигнал светофора. Новый порядок обусловлен тем, что с 1 ноября на новых светофорах не будет металлических табличек с зелёными стрелками, разрешающими поворот направо при красном сигнале светофора.

Также представители Министерства сообщения напоминают, что с 10 ноября ездить по дорогам страны на летних покрышках будет запрещено, за нарушение грозит штраф и лишение техосмотра.

Кроме того, министерство напоминает, что с начала ноября и до конца марта следующего года в силу вступают новые требования относительно максимальной допустимой скорости на автомагистралях Литвы, которая для водителей легковых автомобилей, грузовых автомобилей, максимальная допустимая масса которых не превышает 3,5 т, а также 2-колёсных и 3-колёсных мотоциклов составляет не более 110 км/ч.

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