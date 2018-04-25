Осенью – экономическая весна, но не для всех

Нериюс Мачюлис/ Фото www.swedbank.lt

В первой половине этого года многие страны мира испытали беспрецедентный экономический шок со времен Второй мировой войны, вызванный пандемией и карантинными мерами, принятыми с целью его обуздания.

Экономика некоторых стран, серьезно пострадавших от пандемии и более зависимых от туризма, таких, как Италия или Испания, во втором квартале этого года сократилась на одну пятую. К сожалению, первая волна нового коронавируса Covid-19 не была последней — во многих странах, в том числе в Литве, мы уже наблюдаем его вторую волну. Каких социально-экономических последствий стоит ожидать этой осенью?

Несмотря на то что число инфицированных во многих странах выше, чем весной, тот факт, что смертность от нового коронавируса — Covid-19 — значительно снизилась, утешает и обнадеживает. Выявлено несколько менее тяжелых случаев заболевания и факторов, влияющих на смертность.

В настоящее время вероятность заражения выше у молодых. Минимальные физические контакты, соблюдение безопасной дистанции и другие меры предосторожности приводят к снижению получаемой дозы вируса, что, в свою очередь, даже если человек инфицирован, помогает организму легче справляться с болезнью. Также важно, что врачи и больницы лучше подготовлены к борьбе с вирусом и болезнью, используют препараты, которые хотя бы облегчают симптомы заболевания.

Весьма вероятно, что в следующем году для большинства населения станут доступны более эффективные лекарства и вакцины, поэтому угроза вируса и болезней уменьшится. Несмотря на это, новый коронавирус пока не уйдет из нашей жизни, и беречься нужно будет и дальше.

Потребление населения — на волне

На экономическом фронте нет явных признаков весны. Некоторые страны, пережившие внезапную и глубокую рецессию, очень быстро восстановились. Например, экономика Китая не только не пережила спада в первой половине этого года, но даже немного выросла. Экономика еврозоны столкнулась с более серьезными проблемами, но и здесь индикаторы ожиданий и экономической активности говорят о том, что худшее осталось в прошлом.

Даже с приходом новой волны вируса практически нигде нет намерения вновь принимать столь жесткие карантинные меры. Поэтому вероятность неприятного сценария первого полугодия текущего года невелика. Правда, ничего не делать и полагаться на волю судьбы, вероятно, тоже не оптимальная стратегия – учитывая последние рекордные количества заболевших, жителям стоит воздержаться хотя бы от массовых собраний и мероприятий, которых в последние месяцы было немало.

В этом году экономика Литвы блестяще отличилась — в первой половине этого года ВВП сократился всего на один процент по сравнению с тем же периодом год назад. Этот результат не слишком удивил, так как Литва встретила кризис хорошо подготовленной. То есть в стране не было пузыря на рынке недвижимости, у жителей и предприятий не было излишних финансовых обязательств и накопились рекордные сбережения, а государственные финансы были сбалансированы.

До сих пор восстановление экономики Литвы определялось положительными ожиданиями населения и позитивным потреблением — розничная торговля начала расти еще до окончания карантина и в августе была на 7,7% выше, чем год назад. Потребление увеличилось за счет значительного роста занятости, продолжающегося роста заработной платы, чрезвычайно низкой инфляции и, конечно же, широкого спектра дополнительных социальных льгот.

Экспорт ощутит выгоду от стимулирования мировой экономики

Тем не менее долгосрочные перспективы литовской экономики зависят не от потребления населения страны, а от экспорта, который увеличивает наш национальный доход и покупательную способность. Литовские экспортеры очень хорошо справились с падением мирового спроса — за первые семь месяцев этого года стоимость экспорта товаров (без нефтепродуктов) упала всего на 2 процента. Восстановление экспортных заказов и прогнозы предприятий говорят о том, что ожидается рост экспорта многих товаров.

Литовские экспортеры, вероятно, выиграют от беспрецедентной реакции многих правительств и центральных банков на негативные последствия пандемии и карантина. Центральные банки быстро снизили процентные ставки, повысили и увеличат денежную массу там, где это более всего необходимо. Крупные страны мира постоянно увеличивают расходы бюджета, чтобы сохранить занятость и избежать волны банкротств, что также должно увеличить спрос на товары и услуги, экспортируемые из Литвы.

Весна часто сопровождается заморозками

Проводимая экономическая политика вселила оптимизм в инвесторов — цены на акции США летом достигли новых максимумов, а цена на золото поднялась до рекордного уровня. Однако это не только результат оптимизма и позитивных ожиданий. Политика центральных банков — печатание денег — не только создает риск более высокой инфляции, но может привести к безответственным инвестициям или просто спекуляциям.

В данном контексте не следует следовать моде, то есть восхищаться популярными и многообещающими компаниями, которые никогда не были прибыльными и не обязательно будут быстро расти. Когда на рынках и в умах инвесторов преобладают жадность и эйфория, даже компании, которые могут предложить пусть небольшие, но стабильные дивиденды, могут быть гораздо более привлекательными в долгосрочной перспективе, чем краткосрочные герои.

Также следует проявлять сдержанный оптимизм, поскольку очевидно, что, например, организаторы мероприятий или сектора, ориентированные на иностранных туристов, не смогут порадоваться ни в этом, ни в следующем году. Наверное, им уже сейчас стоит задуматься о других бизнес-моделях и альтернативных источниках дохода.

Остальных может обеспокоить и создать проблемы не только вирус. Экономические и дипломатические отношения между США и Китаем становятся все более холодными и не обязательно улучшатся после выборов. Для некоторых позабытый Брекзит уже осенью может стать новой головной болью, равно как и геополитические риски, военные конфликты, изменение климата с разрушительными природными явлениями и другие малоизвестные неизвестные.

Пока что многие экономические факторы говорят о том, что, несмотря на желтеющие и опадающие листья, мы должны продолжать следить за весной в экономике — стабильными ожиданиями населения, ростом потребления, восстановлением инвестиций.

Тем не менее повторяющиеся волны вируса и множество других рисков могут как заморозки повредить распускающиеся цветы экономики. Экономика, как и весна в природе, может быть очень непредсказуемой и суровой — сомневающимся следует напомнить, что 12 мая этого года почти по всей Литве… шел снег.

Нериюс МАЧЮЛИС, главный экономист Swedbank