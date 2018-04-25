Осенью в Калининграде пройдут испытания изолированной работы системы ЛЭП

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Поскольку Балтийские страны планируют синхронизацию своих линий электропередачи (ЛЭП) с континентальной Европой, в сентябре в Калининградской области РФ состоится однодневное испытание работы системы в изолированном режиме.

На Литву это не повлияет, утверждает литовский оператор системы ЛЭП – компания Litgrid.

«Мы оцениваем испытания работы Калининграда в изолированном режиме как взаимную подготовку к синхронизации Балтийских стран с сетями континентальной Европы. С технической точки зрения это испытание не повлияет на работу электроэнергетической системы Литвы», – отметил в комментарии глава Litgrid Дайвис Вирбицкас.

По его словам, подготовка к тесту в Калининграде идет заранее, и во время теста Litgrid будет действовать согласно подготовленному плану, целью которого является «обеспечение надежности системы и координированной работы с операторами соседних стран».

Litgrid утверждает, что испытание в Калининградской области намечено на 12 сентября, субботу, оно продлится 8 часов. В этот момент не будет осуществляться торговля электроэнергией, импортированной из Калининграда.

Впервые испытания такого рода в Калининградской области России состоялось в конце мая прошлого года и длилось 72 час. До этого проводилось несколько кратковременных испытаний, по 15 минут.

Планируется, что тесты изолированной работы в Калининграде будут проводиться ежегодно до тех пор, как Литва и другие страны Балтии отделяться от постсоветской системы ЛЭП БРЭЛЛ, это намечается сделать до 2025 года.