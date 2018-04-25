Особенности организации учебного процесса

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В этом году новый учебный год начинают более тысячи школ, в которые придут 320 тысяч учащихся, в том числе 29 тысяч — первоклассников, 22 тысячи — учащихся выпускных классов.

В ходе дискуссии в Министерстве образования, науки и спорта обсуждались предложения о продолжительности и организации учебного года, сообщает пресс-служба министерства

В ходе дискуссии, состоявшейся в Министерстве образования, науки и спорта с участием руководителей самоуправлений, школ, представителей профсоюзов учителей, учащихся и родительских организаций, обсуждался вопрос об организации учебного процесса в июне, выясняли, с какими трудностями сталкиваются школы, каково мнение о продолжительности учебного года. Большинство участников встречи считает, что учебный год не надо сокращать, но организуемые для учащихся исследования, познавательная деятельность экскурсии, поездки могли бы быть качественнее, государство могло бы их больше финансировать, также следует учитывать организацию выпускных экзаменов во время учебного процесса.

«Осуществлять учебную программу в школе действительно нелегко. Разумеется, самый легкий путь был бы связан с сокращением учебного года. Но если помнить о самом главном человеке в школе — ребенке, то это не была бы лучшая помощь ему и школе. Ведь все эти годы мы воспитываем личность, способности ребенка», — сказал министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс.

Министр отметил, что в решении вопросов осуществления учебной программы школы не будут брошены на произвол судьбы. «Мы будем советоваться с правительством, будем стремиться, чтобы в следующем году денежная сумма, выделяемая на познавательную деятельность учащихся, увеличилась по меньшей мере в два раза. С Министерством здравоохранения мы договариваемся о более четкой регламентации в сентябре норм гигиены, о том, как вести себя, когда стоит жара на улице и утомляет духота в школьных помещениях. Мы выслушали и выступления представителей многих школ об организации учебного процесса в течение учебного года и особенно в июне. Положительный опыт будет передан другим школам, самоуправлениям, в регионах мы будем проводить консультационные семинары. Оказывая помощь, мы хотим, чтобы самоуправления и школы творчески и смело искали наилучшие решения, связанные c интенсивностью уроков. Учебный год не обязательно все школы должны закончить одновременно», — утверждал министр А. Монкявичюс.

На встрече отмечалось, что регламентируется только начало учебного года, а его окончание школы могут устанавливать сами. Они также могут выбирать разное окончание учебного года для отдельных классов. Высказано предложение о том, чтобы старшеклассники, желающие летом пораньше начать работать, могли бы учиться и отчитываться по индивидуальному плану.

Школам также предоставлена свобода по корректировке продолжительности каникул, например, сокращать зимние и увеличивать летние каникулы. Школы также могут по-разному распределять количество уроков в день, в неделю, в году и таким образом раньше закончить учебный год.

По словам директора инженерного лицея Каунасского технологического университета, председателя ассоциации руководителей школ Литвы Дайнюса Жвирдаускаса, минувший учебный год был первой попыткой оптимизировать продолжительность учебного года. Руководитель ассоциации предлагал смотреть на перспективу, тем более что сейчас директора школ могут корректировать время окончания учебного года.

Такие встречи организуются с июля, это была четвертая встреча, организованная руководителями министерства. Обсуждались плюсы и минусы сокращенного учебного года. Скажем, не будет длительных каникул у учащихся, при сокращенной продолжительности учебного года легче организовать экзамены на аттестат зрелости в школах, старшеклассники могут раньше трудоустроиться. Однако длительные каникулы увеличивают социальный раздел, сокращается время для выполнения учебных программ, увеличивается нагрузка у учащихся и учителей, возникает проблема занятости детей.

На встрече обсуждался и такой вопрос, как организация начала учебного года. Прозвучало предложение о начале нового учебного года не с 1 сентября, а со второй половины августа. Представители школ поделились опытом организации учебного процесса в июне. Гарант успеха, по мнению многих выступавших, – это четкое планирование учебного процесса и договоренность с родителями учащихся по вопросу учебного плана.

«Мы не смотрим на работу в июне иным образом. Почему ни у кого не возникает вопрос, как надо работать в декабре или в апреле? Я вижу много хороших примеров. Когда говорят, что в июне у ребенка отнимают детство, я спрашиваю, а книга в его руках, а посещение музея тоже отнимают детство? По разным вопросам мы ищем компромиссы с родителями. Многие из них включаются в учебный процесс, ведут занятия», — сказала на встрече директор гимназии Йонучай в Гарляве Каунасского района Аудра Галванаускене.

Заведующий отделом просвещения администрации самоуправления Таурагского района Эгидиюс Штеймантас утверждал, что успешная работа школы во многом зависит от подготовки к учебному году: составлены ли учебные планы, утверждено ли расписание. По его словам, коллективы тех школ, у которых летом были проблемы, поняли, что они возникают из-за плохо спланированной деятельности. Руководители школ и школьные коллективы должны ответственно планировать познавательную деятельность учащихся.

В 2005-2007 гг. учебный год составлял 195 дней, затем стал сокращаться и сократился до 175 дней, однако общие программы были подготовлены с ориентацией на учебный процесс продолжительностью 195 дней. Следовательно, за более короткое время надо было пройти более продолжительный курс.

Член совета форума родителей Литвы Кястутис Миколаюнас сказал, что необходим более комфортный учебный процесс, начиная с того, чтобы школа организовала привлекательную форму деятельности для учащихся. Ученики должны понимать, что надо больше учиться, учителя должны создавать для этого определенные условия. Президент Союза учащихся Литвы Сара Ашкините утверждала, что надо дать учащимся больше свободы высказать свои предложения, может быть, у них будут социальные идеи, которые не потребуют больших финансовых вложений.

В настоящее время учебный год у учащихся начальных классов составляет 175 дней, программа основного образования рассчитана на 185 дней. По сравнению с другими странами программа начального образования в Литве одна из самых коротких в Европе. Например, в Финляндии, Словакии, Норвегии, Великобритании, Швейцарии и многих других странах учебный год у учащихся начальных классов продолжительнее. Если сравнивать страны по интенсивности программы начального образования, то Литва окажется значительно ниже среднеевропейского уровня. По интенсивности программы основного образования мы находимся примерно в середине, вместе с Венгрией, Турцией и Австрией.

Информация «ЛК»

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