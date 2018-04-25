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Информация для абитуриентов

Фото BFL/Владаса Букенас

Начало нового учебного года может доставить вчерашним школьникам и студентам неприятный сюрприз. Осенью у части из них прекратится обязательное медицинское страхование.

Молодым людям, завершающим учебу в университете или школе, можно не беспокоиться до конца августа. Именно в этом месяце заканчивается их обязательная медицинская страховка, поэтому за сентябрь некоторым придется вносить ее самостоятельно.

«Содра» напоминает, что, если закончившие школу или университет молодые люди осенью не продолжат учебу, не устроятся на работу, не начнут самостоятельную экономическую деятельность, а также не зарегистрируются в Службе занятости и не получат статус безработного, уже осенью им придется платить 38,74 евро. Тем, кто устроился на работу в Литве, можно не заботиться об обязательном страховании — за них платежи вносит работодатель.

Платежи будут взыскиваться и с тех, кто выехал из Литвы, например, путешествовать или работать за границей, если они не задекларировали свой выезд из Литвы. Если молодые люди, закончившие обучение в Литве, уезжают на учебу в вузы Европейского союза или Норвегии, Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии, они должны представить в территориальную больничную кассу оригинал сертификата учебного заведения и документ, удостоверяющий личность.

Только в таком случае будет подтверждена их медицинская страховка в Литве. Для студентов медицинская страховка действует в течение одного учебного года, поэтому такую справку надо будет предоставлять ежегодно.

Информация «ЛК»     

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