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Импульсом послужит развитие промышленности и туризма

Фото BFL/Томаса Лукшиса

Скромный Висагинский железнодорожный вокзал встречает приезжих в лесу – высадившимся из поезда нужно немного времени, чтобы сориентироваться, в какой стороне находится город, пишет информационный портал BNS.

Город, построенный в краю сосновых лесов и озер, окружен исключительной по красоте природой. Как иногда шутят местные, здесь у каждого по озеру…

Висагинас был построен 44 года назад как город-спутник Игналинской АЭС (ИАЭС), которая до 2010 года вырабатывала большую часть потребляемой в Литве электроэнергии. Однако, после того как город потерял то, что было записано в его «ДНК» – атомную станцию, он сильно изменился.

И все же в последние месяцы город переживает своего рода ренессанс, вызванный прежде всего сериалом «Чернобыль», снятым американской компанией HBO.

Сериал получил самые лестные отзывы. Он снимался в Вильнюсе и на ИАЭС. Сериал дал толчок «ядерному» туризму – атомная станция, построенная возле озера Друкшяй, теперь не испытывает недостатка в посетителях, желающих воочию увидеть, как выглядит знаменитый реактор РБМК – точно такой же, какой взорвался в 1986 году в Чернобыле, на Украине.

Мэр города Эрландас Галагузас называет впечатляющие цифры: после выхода сериала «Чернобыль» поток туристов в Висагинасе возрос вчетверо. Однако он признает, что это ставит перед городом новые вызовы, к которым он пока не готов.

«Я не могу в полной мере утверждать, что мы готовы к такому наплыву гостей. Нам нужно думать о том, как привлечь туристов не только на саму АЭС, но и чтобы путешественники останавливались и у нас в городе», – подчеркивает Э. Галагузас.

Между тем желающим увидеть ИАЭС, возможно, придется подождать – все места в экскурсиях заняты до конца года. Кроме того, экскурсия стоит недешево – почти 60 евро.

Старший инженер Отдела утилизации жидких радиоактивных отходов ИАЭС Анна Аленчик считает, что истории ИАЭС и Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) неразделимы. По словам специалиста, после аварии на ЧАЭС ситуация изменилась в корне: при вступлении в Евросоюз Литва обязалась закрыть построенную при советской власти атомную станцию.

Э. Галагузас не отрицает, что закрытие ИАЭС в 2010 году стало сильнейшим потрясением для Висагинаса.

«Да, это действительно был огромный удар, и будущее было туманным и неясным», – говорит Э. Галагузас. Он добавляет, что сейчас город уже почти свыкся с действительностью.

«Сейчас все уже немного улеглось. Мы все привыкли, что АЭС не вырабатывает электроэнергию и не зарабатывает. Моральная сторона как бы уже и в прошлом, все смирились, что все есть как есть», – сказал мэр.

Он подчеркивает, что свою «ядерную» идентичность Висагинас не утратит еще долгое время: несмотря на то, что ИАЭС уже не действует, она как ядерный объект будет существовать не одну сотню лет. В 2038 году атомную станцию предстоит сровнять с землей, однако еще будут работать люди, которые будут осуществлять надзор за захороненными в хранилищах радиоактивными отходами.

Успех сериала HBO и увеличение потока посетителей позволили городу нащупать прибыльную жилу – «ядерный» туризм.

В планы Э. Галагузаса, который сам много лет работал на ИАЭС, не входит отказ от подобной идеи – под его руководством Висагинас намерен в будущем занять эту нишу.

«Мы вполне реалистично относимся к туризму. Мы бы хотели работать именно в этом направлении. Наш город в плане «ядерного» туризма уникален, так что, видимо, оставим за собой эту сферу и постараемся ее развивать. Мы наметили создание информационного центра, который должен быть инновационным, информативным, чтобы в нем можно было узнать, как все происходило во время эксплуатации и демонтажа станции», – сказал мэр.

Ожидается, что импульс к развитию Висагинаса придадут и новые инвестиции, например, строящийся международным производителем медицинских средств Intersurgical новый завод.

В следующем году на этом предприятии намечается трудоустроить около 200 работников, а до 2030 года – около 1,5 тыс.

Мэр уверен, что приход Intersurgical простимулирует и других инвесторов, с некоторыми из них уже ведутся переговоры.

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