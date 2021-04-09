Особое внимание полиции в эти выходные будет уделено Паланге

Nuotrauka BFL/ Šarūnas Mažeika

В эти выходные, после отказа на этой неделе продлить ограничение на передвижение между самоуправлениями, литовская полиция активизирует свои силы в ожидающей путешественников в Паланге.

«Мы слышим опасения мэра Паланги, что эти выходные, из-за того, что разрешено движение между самоуправлениями, могут быть более тяжелыми, чем обычно. Вполне естественно, что люди стосковались по морю, по Паланге и будет интенсивное движение в курортный город», — заявил журналистам в Паланге генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела.

«Полиция отреагировала на эту информацию и предоставит, возможно, необычные услуги для этого периода — усилит патрулирование для обеспечения соблюдения норм правопорядка в общественных местах», — добавил он.

По его словам, на морском курорте будут дежурить не только местная полиция, но и сотрудники полиции близлежащих территорий и экипажи дорожной полиции столицы.

«Если в Паланге в среднем работают два, три, может быть, четыре экипажа, то мы планируем, что в эти выходные будут работать до 12 полицейских экипажей, также будут патрулировать сотрудники полиции в городе», — сказал глава полиции страны.

По его словам, цель состоит в том, чтобы информировать людей в общественных местах и ​​через громкоговорители напоминать о требованиях карантина, также отслеживать поток людей в супермаркетах и ​​реагировать на сообщения о празднуемых вечеринках.

«Там, где будут обнаружены нарушения, полиция покинет такие места только убедившись, что эти вечеринки прекратились», — сказал Пожела.

Он также подчеркнул, что в ближайшие выходные сотрудники полиции особое внимание уделят на усадьбы сельского туризма.

«Мы видим информацию о том, что люди массово покупают усадьбы сельского туризма. Полиция Литвы готова предоставить всю возможную помощь в оказании услуг, необходимых для обеспечения безопасности людей», — сказал генеральный комиссар полиции.

Гидрометеорологическая служба Литвы сообщает, что в субботу во многих частях страны возможен дождь, а максимальная температура достигнет 6-11 градусов, а в воскресенье местами будет небольшой дождь, но столбик термометра может подняться до 13 -18 градусов.

Информация ЛК по сообщению BNS