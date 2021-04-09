ЕСПЧ признал законной обязательную вакцинацию детей по требованию властей

Европейский суд по правам человека признал правомерным наказание родителей за отказ от обязательной вакцинации детей. Решение вынесено Большой палатой суда по иску группы чешских родителей, детям которых отказали в посещении детского сада. Текст решения опубликован на сайте суда.

В Чехии четыре вакцины от девяти заболеваний являются обязательными для детей дошкольного возраста. Невакцинированные без уважительной причины малыши не допускаются в государственные детские сады. В правительстве обсуждался законопроект, запрещающий и частным садикам принимать таких детей.

Подавшие жалобу родители утверждали, что такие решения нарушают статью 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, в которой говорится о праве на уважение частной жизни. Однако Большая палата суда шестнадцатью голосов против одного постановила, что в такой обязанности нет речи о нарушении конвенции.

В решении указано, что обязательная вакцинация, предусмотренная властями, преследует законные цели защиты здоровья и прав граждан. «Можно считать, что вакцинация является ответом национальных властей на важную социальную необходимость защиты индивидуального и общественного здоровья», — говорится в документе, который цитирует радио «Свобода»*.

Суд также признал не нарушающим принципы правосудия штраф, наложенный на одного из истцов за отказ от вакцинации, заявив, что он не является чрезмерным.

Юрист-эксперт ЕСПЧ Николя Эрвиё рассказал AFP, что решение Большой палаты увеличивает возможность сделать обязательной вакцинацию в пандемию коронавирусной инфекции нового типа.

В 2019 году Чехия была исключена из списка стран, победивших корь, составляемого Всемирной организацией здравоохранения. В том же году ВОЗ назвала отказ от прививок глобальной угрозой здоровью. Эксперты однозначно связывают вспышку ряда забытых заболеваний с распространением в массовом сознании идеи отказа от вакцинации.

Согласно опросам, в разных странах ЕС от 34 до 60 процентов населения не хотят прививаться от коронавируса нового типа.