В пяти самоуправлениях Литвы первую дозу вакцины получили хотя бы 20% населения

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В пяти самоуправления Литвы хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили как минимум 20% населения, сообщил в пятницу Департамент статистки.

Больше всего привитых первой дозой жителей (27,8%) в курортных Нериге и Бирштонасе, в Друскининкай – 21,6%, в Рокишском районе – 20,6%, в Юрбаркском районе – 20%.

По-прежнему меньше всего привитых, всего 6,5% — в Шальчининкском районе, и в Вильнюсском – 9,8%.

Среди крупных городов лидирует Каунас, где первую дозу получили 19% населения. В Алитусе ею привито 17,9% жителей, в Панявежисе – 15,7%, в Шяуляй – 14,9%, в Вильнюсе – 14,6%, в Клайпеде – 13,9%.

В целом за неделю, с минувшей пятницы по четверг, привито 85 тыс. 291 человек: из них первую дозу получили 69 тыс. 185, а 16 тыс. 106 – вторую.

В среднем за неделю первой дозой вакцины ежедневно прививалось по 9,9 тыс. человек, что больше чем, в прежние недели (7,5 тыс. человек в день).

В возрастной группе 70-79 лет хотя бы одну дозу прививки получили 50,4% жителей, в возрастной группе старше 80 — 42,6%, в группе 60-69-летних привито 27,3% людей.

Первую дозу прививки в Литве в целом получили 435 тыс. 743 человека, или 15,6% населения, две дозы 185 тыс. 444 человека или 6,6%.

Литва до сих пор получала около 717 тыс. доз вакцины, использовано – около 621 тыс. 187 доз.