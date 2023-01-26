 «От Арктики до Антарктики»

«Сегодня чучела животных оцениваются неоднозначно», — говорит Ремигиюс Дайлиде, куратор выставки, биолог Литовского морского музея. С одной стороны, изготовление чучел со времен Средневековья напоминает нам о бесконечном стремлении человека к познанию, ведь точно изготовленное чучело позволяло нам узнавать животных. Впрочем, чучела тоже связаны с недавними временами, когда их выставляли в музеях природы.

По словам биолога, сегодня они незаслуженно забыты, потому что существует миф о том, что животных специально убивают, но на самом деле в основном используются павшие животные, найденные в природе.

Выставка будет путешествовать по Литве не менее пяти лет. Экспозицию планируется выставить в 10 различных районах Литвы, находящихся вдали от моря.

Выставку дополняет образовательная программа из двух частей, которая развивает экологическую грамотность и учит, как создать более безопасный, более устойчивый и чистый мир. Специально для этого проекта готовится и в этом году выйдет игровая познавательная книга «Pingvinas lituanicus, или история литовского пингвина», в которой в игровой форме рассказывается о пингвинах, живущих в Литовском морском музее.