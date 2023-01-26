Главные спортивные события 2023-го года

В игровых видах спорта первый крупный турнир 2023-го года состоится уже в январе. Это будет Чемпионат мира по гандболу среди мужчин. Он пройдет в Польше и Швеции.

В финальном турнире примут участие 32 сильнейшие сборные мира. Увы, представителей Балтии среди них не будет. Матчи турнира пройдут в польских городах Гданьск, Катовице, Краков и Плоцк, а также в шведских Стокгольме, Мальме, Гетеборге, Йончепинге и Кристианстаде. Имя нового чемпиона мира мы узнаем 29 января. Титул предстоит защищать сборной Дании, которая выиграла мировое первенство в 2021-м году.

Квалификация Евро-2024

Для футбольных сборных европейских стран наступивший год станет годом отбора в финальный турнир Чемпионата Европы-2024. Отборочный цикл стартует в марте, а завершится в ноябре.

В реальную борьбу за путевку в финальный турнир, который летом 2024-го года пройдет в Германии, сборные Эстонии, Латвии и Литвы вряд ли ввяжутся, но каждая из балтийских стран предстоящий цикл ждет с определенными надеждами на прогресс. Кто-то из представителей Балтии уже в прошлом году сделал определенные шаги к улучшению, а кому-то ниже падать уже некуда.

Сборная Эстонии сыграет в группе F, где ее соперниками станут команды Швеции, Австрии, Бельгии и Азербайджана. Латвия выступит в группе D, вместе со сборными Турции, Хорватии, Армении и Уэльса. Наконец, сборная Литвы попала в группу G, где ее соперниками станут Венгрия, Черногория, Болгария и Сербия.

Чемпионат мира по хоккею

Ведущие хоккейные сборные планеты сильнейшего выявляют ежегодно, но турнир 2023-го года, все же, будет особенным для болельщиков нашего региона. Турнир пройдет в финском городе Тампере и столице Латвии Риге.

Изначально Чемпионат мира в этом году должен был принять Санкт-Петербург, но по известным причинам был перенесен в другие страны. В итоге турнир пройдет в двух странах, которые принимали его в последние годы. Финляндия была организатором мирового первенства год назад, Рига принимала турнир годом ранее, в ковидную эру. Столицей чемпионата станет Тампере — здесь, помимо одной из групп и двух четвертьфиналов, пройдут также оба полуфинала и решающие поединки за медали. Стоит отметить, что последний раз вне североевропейского региона мировое первенство по хоккею проходило в 2019-м году.

Для Риги это шанс принять «полноценное» мировое первенство: два года назад турнир в столице Латвии прошел с ковидными ограничениями без присутствия зрителей на абсолютном большинстве матчей. Впрочем, сейчас зрителей отпугивают высокие цены на билеты, которые им не по карману. Дешевле приобрести билеты можно на матчи турнира в Финляндии. Неудивительно, что сейчас большая часть билетов продана иностранным болельщикам. Впрочем, несмотря на протесты, с немалой долей вероятности, болельщики билеты, все же, раскупят.

Фанов ждет праздник хоккея. Финны попытаются завоевать золото второй раз подряд, латыши — провести удачный домашний турнир и попасть в плей-офф.

Чемпионат мира по хоккею 1B

Свой Чемпионат мира по хоккею в этом году примет и Таллинн. В столице Эстонии в конце апреля пройдет первенство планеты в дивизионе 1B — третьем по силе в иерархии мирового хоккея. Хоккеисты Эстонии на домашнем турнире предпримут попытку впервые в истории выйти в дивизион 1A, выше которого — только ТОП-16 мировых сборных. Соперниками эстонских хоккеистов станут команды Японии, Украины, Голландии, Сербии и Китая.

Финал четырех Евролиги

Еще одно грандиозное спортивное событие, которое в наступившем году пройдет в Балтии. Финал четырех баскетбольной Евролиги впервые примет литовский город Каунас.

Лучшие баскетбольные клубы Европы чемпиона лиги определят в каунасской «Жальгирис-Арене». Взоры баскетбольных болельщиков к «храму литовского спорта» будут обращены с 19 по 21 мая. Присвоение Каунасу прав проведения Финала четырех Евролиги свидетельствует о высоком признании города и клуба «Жальгирис», который регулярно собирает аншлаги на своих матчах. Плюс, статус Литвы как баскетбольной державы, где этот вид спорта приравнен к религии.

Четыре сильнейших клуба сезона, которые примут участие в Финале четырех, определятся по итогам регулярного чемпионата и четвертьфинала стадии плей-офф. Впрочем, на возможности литовских баскетбольных болельщиков посетить решающие матчи Евролиги также влияют цены на билеты, которые кусаются и начинаются от 55 евро.

Финалы футбольных Еврокубков

Решающие матчи европейских клубных футбольных турниров пройдут на финише сезона-2022/23. Главный матч европейского клубного сезона пройдет в Стамбуле, на «Олимпийском стадионе Ататюрка» и это будет финал Лиги чемпионов.

Немного ранее станут известны победители двух других еврокубковых турниров. 31 мая на стадионе «Ференц-Пушкаш» в Будапеште состоится финал Лиги Европы, а 7 июня в Праге, на стадионе «Синобо Стэдиум» пройдет решающий матч второго розыгрыша Лиги конференций.

Чемпионат мира по баскетболу

Одним из главных спортивных событий года станет Чемпионат мира по баскетболу среди мужчин, который стартует в конце августа и пройдет сразу в трех странах — Филиппинах, Японии и Индонезии. Примечательно, что впервые в финальном турнире примут участие сразу две сборные балтийских стран: Литвы и Латвии.

Сильнейшая баскетбольная сборная мира выявляется один раз в четыре года. Для сборной Литвы участие в финальном турнире Чемпионата мира является делом привычным: предстоящий чемпионат станет для нее шестым, а также пятым подряд. Совсем другая ситуация у сборной Латвии, которая в финальный турнир мирового первенства пробилась впервые в истории, быстро поднявшись после неудачи двухлетней давности и мощно проведя квалификационный цикл.

Жеребьевка групп Чемпионата мира по баскетболу состоится в конце апреля. Тогда мы и узнаем соперников сборных Литвы и Латвии на первом этапе турнира.

Чемпионат Европы по волейболу

В августе и сентябре нас ждут европейские чемпионаты по волейболу среди мужчин и женщин. Особое внимание к ним будет приковано со стороны эстонских болельщиков. В обоих турнирах выступят сборные Эстонии, к тому же, в женском турнире Эстония будет одним из организаторов соревнований.

В 2021-м году Эстония была одной из стран-организаторов мужского Чемпионата Европы. В наступившем страна примет одну из групп континентального первенства среди женщин. Эстонские девушки выступят в одной группе с волейболистками Голландии, Франции, Словакии, Испании и Финляндии. Матчи других групп пройдут в Бельгии, Германии и Италии. По итогам группового турнира в плей-офф попадут четыре сильнейшие сборные каждой группы.

В финальном турнире европейского первенства среди мужчин также выступит сборная Эстонии. Эстонцы сыграют в одной группе с командами Италии, Швейцарии, Сербии, Германии и Бельгии и на групповом этапе матчи пройдут в Италии. Турниры других групп примут Болгария, Северная Македония и Израиль. Для выхода в плей-офф в группе также необходимо занять место не ниже четвертого.

Чемпионат мира по футболу среди женщин

В 2023-м году не предусмотрены крупные международные турниры с участием мужских сборных, но летом нас ждет Чемпионат мира среди женщин. Он пройдет на другом конце света — в Австралии и Новой Зеландии.

Чемпионат мира среди женщин в 2023-м году пройдет с 20 июля по 20 августа. Как и в конкуренции мужчин, и здесь в финальном турнире примут участие сборные 32 стран. По итогам группового этапа борьбу за Кубок мира, начиная со стадии 1/16 финала, продолжит половина участников. Победитель турнира определится в финальном матче, который состоится в Сиднее.

Титул чемпиона мира предстоит защищать сборной США, которая четыре года назад выиграла мировое первенство во Франции. Среди фаворитов турнира и англичанки, в прошлом году выигравшие Чемпионат Европы.