В комиссариатах Литвы не хватает полицейских

В настоящее время в комиссариатах Литвы не хватает примерно 1350 полицейских, поэтому самоуправления для привлечения новых сотрудников выделяют стипендии и одноразовые выплаты, сообщает l24.lt.
«На данный момент в полиции свободно 18% мест, больше всего сотрудников не хватает в Вильнюсском, Паневежском, Мариямпольском и Таурагском округах — более 20», — сообщил BNS представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.
Согласно подсчетам, в полиции около 1350 свободных вакансий, в том числе 141 в Шяуляйском округе, 78 — в Тельшяйском округе, 168 — в Паневежисском округе, 77 — в Таурагском округе, 72 — в Утянском округе.
На территории Главного комиссариата полиции Каунасского округа в комиссариатах полиции Йонавского и Кедайняйского районов на работу планируется принять по 12 полицейских, в Каунасском районе – 8, а в комиссариате полиции Кайшядорского района одно свободное место.
На территории Главного комиссариата полиции Клайпедского округа 1952 штатных должности, из них свободны 170.
Всего в литовской полиции служат 7 520 человек.
Клайпедский район пока первым в Клайпедском регионе проявил инициативу по привлечению полицейских на вакантные рабочие места.
Как сообщил муниципалитет, в полицейском участке этого района не хватает 24 полицейских. Планируется, что начавшему здесь работать сотруднику будет выделено одноразовое пособие в размере 4 тыс. евро, а студентам – ежемесячная стипендия в размере 250 евро.
Самоуправление Тельшяйского района одним из первых начало применять меры поощрения.
Этот муниципалитет выплачивает одноразовое пособие в размере 5 тыс. евро или ежемесячную стипендию в размере 250 евро на весь период обучения в Литовской полицейской школе.