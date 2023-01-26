В комиссариатах Литвы не хватает полицейских

Согласно подсчетам, в полиции около 1350 свободных вакансий, в том числе 141 в Шяуляйском округе, 78 — в Тельшяйском округе, 168 — в Паневежисском округе, 77 — в Таурагском округе, 72 — в Утянском округе.

На территории Главного комиссариата полиции Каунасского округа в комиссариатах полиции Йонавского и Кедайняйского районов на работу планируется принять по 12 полицейских, в Каунасском районе – 8, а в комиссариате полиции Кайшядорского района одно свободное место.

На территории Главного комиссариата полиции Клайпедского округа 1952 штатных должности, из них свободны 170.

Всего в литовской полиции служат 7 520 человек.

Клайпедский район пока первым в Клайпедском регионе проявил инициативу по привлечению полицейских на вакантные рабочие места.

Как сообщил муниципалитет, в полицейском участке этого района не хватает 24 полицейских. Планируется, что начавшему здесь работать сотруднику будет выделено одноразовое пособие в размере 4 тыс. евро, а студентам – ежемесячная стипендия в размере 250 евро.

Самоуправление Тельшяйского района одним из первых начало применять меры поощрения.

Этот муниципалитет выплачивает одноразовое пособие в размере 5 тыс. евро или ежемесячную стипендию в размере 250 евро на весь период обучения в Литовской полицейской школе.