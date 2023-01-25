Президент Украины В. Зеленский присвоил Вильнюсу статус «Города-спасителя»

Во вторник этот титул официально был вручен мэру Вильнюса на мероприятии в Литовской национальной филармонии посолом Украины в Литве Петром Бештой.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, принимая награду от имени города, сообщил, что столица готова предоставить Украине еще больше гуманитарной помощи – символичной, связанной с юбилеем, на 700 тыс. евро. Она будет направлена на нужды Киева и Львова, городов-партнеров Вильнюса, говорится в сообщении.

Вручая награду посол Украины в Литве поздравил жителей Вильнюса по случаю 700-летия города.

«Вильнюс — город героев, борцов и созидателей. Его яркое лидерство подает пример другим европейским городам. Мы благодарны за всю помощь, которую Вильнюс и вся Литва оказывали и оказывают Украине», — поблагодарил во время мероприятия посол Украины П. Бешта.

Награда вручается за гуманность и солидарность с народом Украины, страдающим от войны, за всестороннюю помощь и весомую поддержку страны, отстаивающей свою независимость и суверенитет.

Это почетное звание Зеленский учредил в прошлом году. Вильнюс стал четвертым городом получивший этот титул. Первым этим званием был награжден юго-восточный город Польши Жешув, находящийся рядом с украинской границей.

Такое же звание за помощь украинцам и твердую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета получила чешская столица Прага и другой польский город Пшемысль.

По сообщению Вильнюсской мэрии, литовская столица с первых дней войны организует расселение военных беженцев, предоставляет возможность украинским детям учиться, предлагает многочисленные льготы для снижения затрат на проживание.