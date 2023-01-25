TOP,Виленский Вестник,Новости

Президент Украины В. Зеленский присвоил Вильнюсу статус «Города-спасителя»

Фото vilnius.lt

Вчера, по случаю 700-летия города, на международной конференции «Champion Cities Summit 2023» за поддержку Украины Вильнюсу было присвоено почетное звание «Города-спасителя».

«За проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, вынужденно покинувшим родину в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета постановляю присвоить почетное отличие «Город-спаситель» городу Вильнюс», — говорится в тексте указа.

реклама

Во вторник этот титул официально был вручен мэру Вильнюса на мероприятии в Литовской национальной филармонии посолом Украины в Литве Петром Бештой.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, принимая награду от имени города, сообщил, что столица готова предоставить Украине еще больше гуманитарной помощи – символичной, связанной с юбилеем, на 700 тыс. евро. Она будет направлена на нужды Киева и Львова, городов-партнеров Вильнюса, говорится в сообщении.

Вручая награду посол Украины в Литве поздравил жителей Вильнюса по случаю 700-летия города.

«Вильнюс — город героев, борцов и созидателей. Его яркое лидерство подает пример другим европейским городам. Мы благодарны за всю помощь, которую Вильнюс и вся Литва оказывали и оказывают Украине», — поблагодарил во время мероприятия посол Украины П. Бешта.

Награда вручается за гуманность и солидарность с народом Украины, страдающим от войны, за всестороннюю помощь и весомую поддержку страны, отстаивающей свою независимость и суверенитет.

Это почетное звание Зеленский учредил в прошлом году. Вильнюс стал четвертым городом получивший этот титул. Первым этим званием был награжден юго-восточный город Польши Жешув, находящийся рядом с украинской границей.

Такое же звание за помощь украинцам и твердую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета получила чешская столица Прага и другой польский город Пшемысль.

По сообщению Вильнюсской мэрии, литовская столица с первых дней войны организует расселение военных беженцев, предоставляет возможность украинским детям учиться, предлагает многочисленные льготы для снижения затрат на проживание.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *