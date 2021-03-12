От COVID-19 привиты треть 80-летних и четверть – 70-летних

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

Как минимум одной дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 34% жителей страны в возрасте старше 80 лет и 26% людей старше 70-ти лет, опубликовал в пятницу данные Департамент статистки.

В группе шестидесятилетних привито около 10% людей, в более молодых возрастных группах этот процент еще ниже.

В целом первую дозу вакцины получили 241,7 тыс. или 8,7% всех жителей страны, две дозы – 91,5 тыс. или 3,3% жителей.