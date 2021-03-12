От COVID-19 привиты треть 80-летних и четверть – 70-летних

Как минимум одной дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 34% жителей страны в возрасте старше 80 лет и 26% людей старше 70-ти лет, опубликовал в пятницу данные Департамент статистки.
В группе шестидесятилетних привито около 10% людей, в более молодых возрастных группах этот процент еще ниже.
В целом первую дозу вакцины получили 241,7 тыс. или 8,7% всех жителей страны, две дозы – 91,5 тыс. или 3,3% жителей.
Значительно больше привитых в курортных муниципалитетах: в Бирштонасе привиты 15,2%, на Куршской косе – 15,2%, в Друскининкай – 13,4%, в Паланге – 11,9%.
Среди городов, где меньший процент привитых, по-прежнему выделяются Шальчининкай, здесь привились всего 3,62% населения, и Висагинас с 4,5% вакцинированных.
В крупных городах процесс вакцинации схож: больше всего жителей, почти 10% привито в Каунасе, а меньше всего – 8% – в Клайпеде.
По подсчётам BNS, за сутки с 5 по 11 марта в среднем в Литве прививали по 5,8 тыс. человек ежедневно. В выходные дни прививают по несколько сотен человек.
На данный момент Литва получила 393 тыс. 425 вакцин, все это количество распределено между центрами вакцинации, использовано 333 тыс. 292 дозы.