В ЕС обсуждается возможность введения электронных виз для иностранцев

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Европейская Комиссия начинает консультации о возможности введения электронных виз на въезд в ЕС для граждан третьих стран, вместо бумажных «стикеров», которые сейчас проставляются в паспортах иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба Европейской Комиссии.

«Изменения, которые сейчас рассматриваются, включают введение цифровой визы, которая заменит бумажный визовый стикер, используемый сейчас, и позволит всем, кто планирует поездки в ЕС, подавать заявки на получение виз полностью в режиме онлайн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что небумажная и бесконтактная процедура позволит сэкономить время и деньги для людей, которые планируют путешествия, а также для консульских учреждений, одновременно обеспечивая высокий уровень безопасности на внешних границах ЕС. Эта инициатива полностью соответствует намерению Еврокомиссии модернизировать и перевести в «цифру» большинство общественных услуг в Евросоюзе.