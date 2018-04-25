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Рождество

От елки к елке

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Литовские железные дороги приглашают к активному проведению рождественских праздников. «Мы приглашаем на встречу с Дедом Морозом и с рождественским поездом в Вильнюсе на железнодорожном вокзале, а играть в интерактивную игру можно по всей Литве», – сказал гендиректор LG Keleiviams Линас Баужис.

Игра называется «От елки к елке». Надо зарегистрироваться на сайте www.nuoeglesikiegles.lt и побывать у рождественских елок в 5 городах Литвы. Выполнившим эти условия подарят два билета в Forum Cinemas и возможность участвовать в лотерее, где будут разыгрывать главный приз – электрический самокат.

В игре принимают участие елки 12 городов Литвы: Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Шяуляй, Панявежиса, Мариямполе, Мажейкяй, Кретинги, Рокишкиса, Радвилишкиса, Кайшядориса и Игналины. Правила игры и всю информацию можно найти на сайтах www.nuoeglesikiegles.lt и www.traukiniobilietas.lt. Две недели подряд на выходных: 14–15 и 21–22 декабря в резиденции Деда Мороза на Вильнюсском железнодорожном вокзале с детьми будет общаться Дед Мороз. Вместе с детьми он посетит Музей железной дороги и пригласит рябят прокатиться на рождественском поезде по маршруту Вильнюс-Аэропорт-Вильнюс. Поездка займет около 30 минут.

Подготовлено  литовскими СМИ

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