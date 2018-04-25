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Общество,Регионы

Каунас дарит приданое новорожденным

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Со следующего года городские власти Каунаса будут дарить семьям, в которых появились новорожденные, приданое, сообщает BNS.

Родители получат коробку, которую можно использовать вместо кроватки, и комплект одежды и средств для ухода за малышом. Кроме того, в числе подарков будут альбом для новорожденного, книга об уходе за малышом и подарочный чек на 100 евро. В следующем году на приданое для малышей муниципалитет выделит 800 тыс. евро.

Такие подарки родители будут получать при регистрации новорожденного. Стоимость одного подарка — 276 евро. Такие подарки смогут получать семьи, оба родителя которых прописаны в Каунасе. В такой коробке будет 19 качественных вещей: матрас, простыни двух типов, два комбинезона — уличный и для дома, ползунки, распашонка, штанишки, игрушка для сна, водяной термометр, игрушка-прорезыватель, полотенце с капюшоном, плед, фланелевая пеленка, два набора средств для ухода за кожей малыша и другие. Второй год подобные подарки получают родители новорожденных, проживающие в Каунасском районе.

«ЛК», BNS, литовских СМИ

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