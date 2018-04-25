От налога на загрязнение предлагается освободить транспортные средства для инвалидов

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Сейм до июля должен принять решение, освободить ли транспортные средства для инвалидов от налога на загрязняющие автомобили.

Сейм будет обсуждать поправки к Закону о налоге на регистрацию транспортных средств, которые будут предусматривать такое исключение.

Предлагается освободить от налога на загрязняющие автомобили владельцев специальных транспортных средств, технически приспособленных для вождения инвалидов и имеющих в регистрационных документах метку «SV» или «SH».

По данным Regitra, в 2019 году в Литве впервые было зарегистрировано 37 автомобилей для инвалидов.

До июня этого года было зарегистрировано 735 автомобилей с ручным управлением (SV) и 107 автомобилей приспособленных для инвалидных колясок (SH).

По предварительным подсчетам, бюджет из-за налоговых льгот недополучит до 20 тысяч евро в год.

Закон о налоге на регистрацию транспортных средств, который предусматривает налог на загрязнение автомобилей, вступит в силу в июле. Плата будет взиматься за каждое транспортное средство, зарегистрированное в Литве. Пока что исключение предусматривается только для водителей старинных автомобилей.

Информация ЛК по сообщению BNS