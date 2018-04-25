default image
Гитанас Науседа вручил верительные грамоты послу в Украине

Подробнее...
default image
Выпускные экзамены в Литве начались с английского языка

Подробнее...
default image
Правительство Великобритании готово внести изменения в законы ради предотвращения терактов

Подробнее...
default image
Группу минных тральщиков постоянной готовности НАТО возглавил офицер ВМС Литвы

Подробнее...
default image
Статистика COVID в мире: чаще умирают в Европе

Подробнее...
default image
На этой неделе на коронавирус в Литве будут активней проверять жителей 7 самоуправлений

Подробнее...
default image
В Японии разработали новый быстрый тест на коронавирус

Подробнее...
default image
Коммерческие СМИ обжалуют в ЕК порядок финансирования гостелерадио LRT

Подробнее...
default image
Лукашенко заявил, что Беларусь не допустит возрождения идей нацизма

Подробнее...
default image
От налога на загрязнение предлагается освободить транспортные средства для инвалидов

Подробнее...
default image
Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок

Подробнее...
default image
Литва будет повышать свою привлекательность для туристов из Европы и Азии

Подробнее...
default image
Подтверждены 3 случая коронавируса, общее количество в Литве – 1801

Подробнее...
default image
США приостановят выдачу нескольких типов виз

Подробнее...
default image
Р.Тамашунене: безопасность внешних границ – один из главных приоритетов

Подробнее...
default image
Коронакризис в Литве: важнейшие новости минувших выходных

Подробнее...
default image
С 26 июня возобновляются полеты из Вильнюса в Палангу

Подробнее...
default image
В Испании завершилось чрезвычайное положение

Подробнее...
default image
В аэропортах Кипра туристов будут тестировать на коронавирус

Подробнее...
default image
Армия Литвы получила приобретенные у Норвегии за 110 млн евро системы ПВО

Подробнее...
default image
Владимир Путин «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим».

Подробнее...
default image
В кинотеатрах – новая комедия «Отель Белград»

Подробнее...
default image
Интригующий «Капоне»

Подробнее...
default image
Борис Гребенщиков и «АКВАРИУМ» в Вильнюсе

Подробнее...
default image
В Бернардинском саду – летний читальный зал

Подробнее...
default image
В «Содру» по предварительной записи

Подробнее...
default image
Инвестиционный климат в Литве

Подробнее...
default image
Станция быстрой зарядки электромобилей

Подробнее...
default image
Продовольственные пайки – малоимущим

Подробнее...
default image
Коронакризис – время для рывка?

Подробнее...
default image
Ценовая эквилибристика

Подробнее...
default image
Для газопровода GIPL планировалось приобретение компонентов из России

Подробнее...
default image
Испытание ненастьем

Подробнее...
default image
В первом квартале количество путешественников в Литве сократилось на 10-15%

Подробнее...
default image
«Линкува», мы помним и скорбим…

Подробнее...
default image
Цены на жилье в первом квартале в Литве выросли на 2,6%

Подробнее...
default image
Осквернен памятник советскому солдату

Подробнее...
default image
Литва - вторая в ЕС по потреблению нелегальных табачных изделий

Подробнее...
default image
Социальные последствия пандемии

Подробнее...
default image
В мировой рейтинге конкурентоспособности Литва опустилась на 31 место

Подробнее...
TOP,Новости,Общество

От налога на загрязнение предлагается освободить транспортные средства для инвалидов

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Сейм до июля должен принять решение, освободить ли транспортные средства для инвалидов от налога на загрязняющие автомобили.

Сейм будет обсуждать поправки к Закону о налоге на регистрацию транспортных средств, которые будут предусматривать такое исключение.

Предлагается освободить от налога на загрязняющие автомобили владельцев специальных транспортных средств, технически приспособленных для вождения инвалидов и имеющих в регистрационных документах метку «SV» или «SH».

По данным Regitra, в 2019 году в Литве впервые было зарегистрировано 37 автомобилей для инвалидов.

До июня этого года было зарегистрировано 735 автомобилей с ручным управлением (SV) и 107 автомобилей приспособленных для инвалидных колясок (SH).

По предварительным подсчетам, бюджет из-за налоговых льгот недополучит до 20 тысяч евро в год.

Закон о налоге на регистрацию транспортных средств, который предусматривает налог на загрязнение автомобилей, вступит в силу в июле. Плата будет взиматься за каждое транспортное средство, зарегистрированное в Литве. Пока что исключение предусматривается только для водителей старинных автомобилей.

Информация ЛК по сообщению BNS

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.