От ракетного удара Ирана пострадали 34 военных США

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Во время ракетного удара Ирана по иракской авиабазе 34 военных США получили черепно-мозговые травмы. Об этом на брифинге в пятницу, 24 января, сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, передает ТАСС.

«В общей сложности у 34 военнослужащих была диагностирована контузия (в оригинале «concussion», что можно перевести и как «сотрясение» – ред.), травмы головного мозга. Восемь военнослужащих, которые ранее были доставлены в Германию, вернулись в США, где продолжат получать помощь. Девять военнослужащих, транспортированных в Германию, до сих пор находятся там для оценки лечения. Один военнослужащий, отправленный в Кувейт, вернулся в Ирак», — сказал Хоффман.

Другие 16 человек, получившие травмы, уже вернулись к своим обязанностям.