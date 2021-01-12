От В. Успасских потребовали извинений из-за гомофобских комментариев

Лидер фракции также отметил, что ждет объяснений и извинений до полудня четверга. По словам Д. Чолоша, объяснения В. Успасских члены фракции оценят в следующий понедельник, 18 января.

Д. Чолош утверждает, что если объяснения не поступят, или члены фракции сочтут их неудовлетворительными, будет проведено голосование об исключении В. Успасских из группы.

Это письмо также направлено и другим членам фракции Renew Europe.

Во время прямой видеотрансляции в воскресенье в социальной сети «Фейсбук» В. Успасских ненадлежащим образом отзывался о представителях сексуальных меньшинств, называя их «педиками» и «извращенцами».

«Сегодня в некоторых государствах Европы даже опасно говорить о том, что ты представитель естественной ориентации. Я не хочу, чтобы мои высказывания, передачи комментировали всякие педики, поэтому это вообще-то не для них передача. Я говорю о педиках, извращенцах, тех, кому жизнь так дала, это не их вина, что есть какое-то такое влечение, что он ощущает себя как женщина в одежде мужчины. Большинство таких людей не рекламируются, но к тем, кто прячут свой член под юбкой и выходят на улицу, крича, что они педики, извращенцы, точно нельзя терпимо относиться», – сказал В. Успасских в трансляции, опубликованной в воскресенье.

Начать процедуру исключения В. Успасских призвала группа европарламентариев Renaissance, объединяющая членов и сторонников партии Э. Макрона и сторонников во фракции Renew Europe.

«Мы строго осуждаем их высказывания и просим начать процедуру исключения. Мы уважаем людей ЛГБТИ в Европе», – говорится в их заявлении.

Фракция свободы литовского сейма сообщила, что также обратилась к руководству Renew Europe и к фракции либералов литовского сейма по вопросу членства В. Успасских.

BNS пока не удалось связаться с В. Успасских.

Недавно в адрес этого европарламнетария в Литве звучала критика по причине ложных заявлений о том, что минеральная вода якобы может лечить от коронавируса. Расследование этих заявлений проводит Государственная продовольственно-ветеринарная служба.