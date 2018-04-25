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От закрытия границ для грузов пострадает сама Беларусь, заявил Л. Линкявичюс

Nuotrauka urm.lt

Если Беларусь закроет границы для международных грузов, то от этого в первую очередь пострадает сама, заявил министр иностранных дел Литвы.

«Экономика Беларуси сейчас находится на грани полного коллапса. Это на самом деле ситуация значительного кризиса, и всё, что они говорят или делают, нужно обдумывать, ведь всё обернется бумерангом в первую очередь для них самих. Возможно, и другим тоже будет нанесен ущерб, но гораздо более сильный ущерб будет для страны, которая действительной переживает особый кризис. В данном случае не только политический, но и экономический», — во вторник сказал BNS Л. Линкявичюс. 

«Поэтому то, что звучит, и то, что будет осуществлено на практике, как показывает опыт, не всегда совпадает», — добавил он. 

Так Л. Линкявичюс отреагировал на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко об экономическом ответе Минска на объявленные странами Балтии санкции. А. Лукашенко заявил, что якобы «матерые страны понимают, что с Беларусью не стоит задираться, ведь она может закрыть границы под Брестом и Гродно, и немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток». 

По словам министра Литвы, этими словами А. Лукашенко пытается расколоть единство стран Евросоюза по ситуации в Беларуси.

«Если эти слова – попытка расколоть единство, разделяя страны на более рациональные и менее рациональные, то эти методы известны. Это сказано в надежде, что будет как всегда – мнения стран разойдутся, общего мнения не будет, и эффект будет или ограниченным, или его не будет вовсе, они выиграют время, и новая реальность с прежним руководством, которое уже не обладает моральной, политической базой, а скоро потеряет и правовую базу для дальнейшего руководства, сохранится, — подчеркнул Л. Линкявичюс.

Он также отверг обвинения министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что Литва якобы «действует недемократическими методами» с кандидатом от белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

«Литва не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела других стран, в том числе и Беларуси, так как у нее на это нет права, и нет таких намерений», — во вторник заявил BNS Л. Линкявичюс. 

«Единственное, когда мы вмешались, — это когда помогли тем, для которых действительно создалась угроза безопасности, а, может быть, и жизни. Таких было свыше 60, не только Светлана Тихановская. Против них на самом деле использовались эти предполагаемые недемократические методы, о которых и говорит С. Лавров», — добавил министр. 

Когда режим Беларуси после президентских выборов начал жестоко подавлять мирные протесты, правительство Литвы решило впустить белорусов с гуманитарными целями.

Министр иностранных дел подчеркнул, что предлагаемый Литвой путь решения белорусского кризиса – новые, честные, демократические выборы – то, что призывают делать и все остальные демократические ведомства, международное сообщество. 

«Что касается С. Тихановской и ее штаба, то единственный наш вклад – это предоставленная охрана. Они действуют совершенно автономно, действуют так, как намеревались, общаются с теми, с кем хотят общаться, делают такие заявления, какие хотят», — заявил Л. Линкявичюс.  

В понедельник Литва, Латвия и Эстония ввели национальные санкции в отношении А. Лукашенко и 29-и высокопоставленных должностных лиц Беларуси. 

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