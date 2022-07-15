Отдых в Клайпеде: путеводитель по взморью 

Минувший июнь выдался особенно жарким, в некоторые дни температура достигала +30 градусов, вынуждая клайпедчан и приезжих туристов спасаться от летнего зноя у моря. Растянувшиеся в северной стороне города большие пляжи – Мелнраге, Гируляй и Каркле пользуются особой популярностью в такие жаркие дни. Каждый день клайпедское побережье заполнено желающими окунуться в балтийские воды, принять солнечную ванну и насладиться красотой близлежащих хвойных рощ.

Клайпедские пляжи

Курортный пляж Мелнраге имеет насыщенную историю, уходящую в прошлое, – с 1933 г. состоятельные местные жители строили здесь свои виллы и дачные дома. Район до сих расширяется за счет новых построек и подвергается различным трансформациям, однако не только живописные пейзажи привлекают посетителей. В Мелнраге I расположился Северный Мол (ворота Клайпедского порта), излюбленное место клайпедчан, прекрасно подходящее для романтичных прогулок, наблюдения за уходящими и приходящими в Клайпедский порт судами и любования закатом. После прогулки самое время посетить кафе на пляже или поужинать в ресторане, который растянулся перед спуском к нему. Пляж в Мелнраге чистый, оборудованный кабинами для переодевания, туалетами и станцией спасателей. Недалеко от пляжа среди песочных дюн находится парк, обустроенный деревянными дорожками, уходящими в лес. Прогуливаясь по пешим тропам через хвойный лес, можно обнаружить игровые площадки для детей и зону отдыха. Одним словом – все для удобства посетителей.

В северной стороне располагается пляж Мелнраге II, который может порадовать любителей спорта. Здесь есть волейбольные, песочные баскетбольные площадки, а также детские зоны и кафе. Кроме того, второй пляж Мелнраге приспособлен для людей с ограниченными физическими возможностями. Далее следует пляж Гируляй, достаточно большой по площади, и именно его считают самым подходящим для семейного отдыха. Но главной отличительной чертой пляжа является заброшенная береговая артиллерийская батарея «Мемель Норд» и установленный здесь небольшой музей, посвященный истории Второй мировой войны.

Четвертый пляж – Каркле относится к диким пляжам. Здесь нет станций спасателей и кафе, зато пляж отлично подходит для отдыхающих с собаками, в отличие от Мелнраге и Гируляй, где вход с животными строго запрещен. Здесь обычно меньше людей, однако не менее живописно – впечатляющие высокие утесы, поросшие соснами, каменистый берег с галькой, среди которой встречается и янтарь. Более того, в паре километров от Каркле находится одна из клайпедских достопримечательностей – природный памятник «Голландский колпак» (Olandų kepurė). С утеса внушительной высоты открывается колоритный вид на морскую гладь. Здесь есть смотровая площадка, где можно насладиться морским бризом и красотой балтийской природы.

Однако самыми красивыми по праву считаются пляжи в Смильтине, расположенные на территории Куршской косы. Коса – уникальный природный заповедник Литвы, который входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Переправившись на пароме, отдыхающие смогут насладиться первозданной природой Куршской косы, подышать чистым воздухом соснового леса, а также поплавать в лазурных водах Балтийского моря и понежиться на белых песках. В 2020 году пляж Смильтине удостоился международной награды – «Голубой флаг», которая вручается пляжам как подтверждение высокого стандарта воды и пригодности для безопасного купания.

При посещении пляжей в Смильтине не стоит упускать возможность посетить Морской музей Литвы и дельфинарий, которые также расположены на территории Куршской косы. В экспозиционном музее можно узнать много нового о морской флоре и фауне не только Балтийского моря, но и мирового масштаба. После недавней реновации Морской музей Литвы может удивить посетителей современными инсталляциями и впечатляющими аквариумами, наглядно демонстрирующими жителей подводного мира. Внимания также могут удостоиться задорные выступления дельфинов и калифорнийских морских львов, однако перед приездом стоит поинтересоваться графиком представлений. По пути обратно к переправе стоит заглянуть в этнографическую рыбацкую усадьбу и посетить площадь старинных кораблей.

Достопримечательности города

Старый город Клайпеды хоть и невелик по размерам, однако может удивить приезжих своей насыщенной дневной и ночной жизнью. Днем туристы могут познакомиться с Клайпедой поближе, посетив Музей часов, расположившийся в старинном особняке XIX века, или прогулявшись по картинной галерее Художественного музея Литвы, названного в честь художника-экспрессиониста Пранаса Домшайтиса. Посещение исторического музея Малой Литвы является прекрасной идеей для знакомства с местными традициями, обычаями и бытом Клайпедского края, который долгое время был частью Восточной Пруссии. А музей Мемельского замка в сердце Старого города поведает насыщенную историю приморского региона. Кроме того, музей кузнечного дела также может увлечь посетителей необычными тематическими экспонатами и процессом реставрации изделий.

Отдыхающим с детьми Клайпеда также придется по вкусу – центр города оснащен несколькими современными игровыми площадками, где дети могут весело провести время в окружении сверстников. Недавно реконструированный сквер у реки Дане является одним из таких мест, предоставляющий возможность для семейного отдыха. Клайпедский музыкальный фонтан порадует гостей своими мелодичными представлениями, а инновационные игровые зоны вызовут у детей и подростков неподдельный интерес. Похожие детские зоны есть возле горки Йонаса. Кроме того, в городе есть несколько детских комнат, где родители могут оставить своих отпрысков и отправиться в город по своим делам.

Помимо достойной культурно-образовательной программы и мест отдыха Старый город Клайпеды может похвастаться большим разнообразием ресторанов и кафе. В центре расположено много ресторанов с национальной литовской и европейской кухнями, которые вызовут интерес у приезжих гостей, однако азиатская кухня также пользуется успехом у клайпедчан и предлагает широкий ассортимент. Стоит упомянуть, что кофейная культура является важной частью жизни клайпедчан – кафе летом почти всегда переполнены. Клайпедчане испытывают особую любовь к Caffeine, Vero Cafe и 10 Tiltų. Любители ночной жизни тоже найдут для себя интересные места в Клайпеде. Хоть список ночных клубов и баров не столь велик, здесь можно весело провести время и расслабиться. Одними из таких мест могут стать Faksas, RORY pub, Bardakas, Irish Nesė pub, Mr. Bond, Dara и другие.

Самый жаркий на мероприятия месяц

Июль особенно насыщен мероприятиями. Недавно минул один из самых значимых праздников для жителей Литвы – День коронации Миндаугаса (6 июля). Клайпедчане радостно отметили День государства (Valstybės diena), посещая бесплатные концерты и выступления, организованные городом: концерты IV международного фестиваля камерной музыки «IMPRESSIJOS», праздничный перформанс Донатаса Монтвидаса и многое другое. В этот день также прошел пятый Клайпедский фестиваль водных видов спорта. А с 6 по 9 июля город наполнился музыкой, исходящей от участников ежегодного джазового фестиваля. В этом году участие приняли джазовые музыканты из Литвы, США, Франции, Италии, Израиля, Германии, Дубая, Украины и других стран. Помимо этого, с 13 по 17 июля в городе проходит долгожданная 57-я Европиада – праздник национальных культур и национальных костюмов в Европе. Участники из 180 регионов развлекут зрителей зрелищными танцами, задорными песнями и музыкой.

Но это далеко не все, мероприятия в конце этого месяца, с 29 по 31, станут главной изюминкой июля. Знаменитый Праздник моря принесет много ярких впечатлений и эмоций клайпедчанам и гостям города. Девиз этого года – «Волнуйся свободно» («Banguok laisvai»). Предстоящая развлекательная программа Праздника моря будет тесно связана с 770-м днем рождения города. Ежегодно празднество посещают около полумиллиона туристов (за исключением последних двух лет, связанных с ограничениями COVID-19). В этом году новинкой праздника станет «Морская площадь», которая расположится на площади у парусника Меридианас и предложит посетителям знакомство с клайпедскими морскими учреждениями, организациями и сообществами. Как обычно, ожидается множество ярких представлений, концертов, парадов, выставок, уличных театров и длинная ремесленная ярмарка, где туристы и клайпедчане смогут приобрести уникальные изделия. Также ожидаются ежегодная большая парусная регата и масштабное морское шествие с оркестрами.

Вместо привычного праздничного фейерверка в этом году на всех концертных площадках одновременно прозвучит песня «Дабартис», считающаяся неофициальным гимном города. Мэр города Витаутас Грубляускас отметил в интервью: «Пусть Праздник моря станет еще одной хорошей возможностью почувствовать гордость за наш город, ведь от каждого из нас зависит, какая Клайпеда есть и какой она будет». За Праздником моря последует Клайпедский фестиваль оперы и классической музыки 2022 (1-7 августа), который порадует местных жителей и гостей города насыщенной программой музыкальных и театральных выступлений.

Клайпеда летом – поистине чарующий город, наполненный яркими красками веселья и отдыха. Благодаря разнообразию активностей каждый сможет найти здесь что-то интересное и близкое сердцу – будь то отдых на песчаных пляжах, посещение культурных и туристических объектов или энергичное участие в праздничных развлекательных программах. Клайпеда всегда открыта для новых знакомств и готова предложить запоминающийся отдых на балтийском побережье всем своим гостям.

Светлана МУЗЫКА, Клайпеда