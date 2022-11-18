Отопление опустошит кошельки

В Вильнюсе средняя плата за отопление в квартире площадью 50 кв. м реновированного дома за октябрь этого года составит 29 евро (в прошлом — 26 евро), если дом не реновированный – 47 евро (в прошлом — 45 евро). Как пояснили в компании – поставщике тепловой энергии, в сентябре 2022 года Государственная служба регулирования энергетики изменила методику подсчета цен.

По данным компании, вильнюсцы, у которых есть определенные материальные трудности, должны обращаться в Вильнюсский муниципалитет за компенсацией на горячую воду и отопление. Напоминаем, что компенсации назначают на весь сезон. Как и в прошлом году, компания Вильнюсские теплосети предлагает жителям, у которых нет права на компенсацию, отложить оплату части услуг на лето. Для этого можно обратиться в отделение компании и составить договор об оплате 50% текущего счета с последующими выплатами оставшейся суммы за 6 месяцев после окончания отопительного сезона.

По данным Государственной службы регулирования энергетики (ГСРЭ), средняя цена централизованного отопления в Литве в ноябре по сравнению с октябрем снизилась на 5,6% до 9,71 цента (без учета НДС) за киловатт-час (кВтч).

По словам члена ГСРЭ Матаса Тапараускаса, причиной снижения цен на отопление стали более низкие цены на природный газ и биотопливо.

Снижение цен на отопление также было вызвано сентябрьским изменением методики расчета со стороны регулятора рынка, что позволяет более гибко менять цены.

По словам Валдаса Лукошявичюса, руководителя Литовской ассоциации поставщиков тепла (ЛАПТ), измененная методология позволяет сбалансировать доходы и расходы поставщиков тепла.

В ноябре по сравнению с октябрем больше всего цена на тепло снизилась в Клайпеде – на 14,6% до 8,59 цента. В Панявежисе она упала на 13,9% до 9,58 цента, в Каунасе – на 3,3% до 9,19 цента, в Вильнюсе — на 1,5% до 8,77 цента, в Шяуляй — на 0,7% до 8,52 цента. В этом городе цена была самой низкой в ​​ноябре.

По словам В. Лукошявичюса, изменение цен на топливо больше всего затронет те города, где сжигается больше газа. Однако, по его словам, в феврале и январе следующего года цены на тепло должны быть на 10-30% выше, чем в тот же период этого года.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt