  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
default image
Twitter запретил всю политическую рекламу

Подробнее...
default image
Работники сферы просвещения Литвы организуют пикет у министерства

Подробнее...
default image
Отстраняемый от должности глава полиции Д.Жукаускас: обвинения – неадекватные

Подробнее...
default image
В Великобритании появилась вакансия мечты

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы выделил 19 млн евро на оборону

Подробнее...
default image
Банки Литвы: бизнес на доверии

Подробнее...
default image
Пожар в Алитусе: послесловие

Подробнее...
default image
Содра накажет за "неправильную болезнь"

Подробнее...
default image
Не забудьте поменять покрышки

Подробнее...
default image
Российский оппозиционный политик А. Навальный находится в Вильнюсе

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы разрешил частной столичной школе обучать по английской программе

Подробнее...
default image
Грета Тунберг отказалась от экологической премии Северного совета

Подробнее...
default image
Расследование коррупции в полиции Каунаса ведется в международном масштабе

Подробнее...
default image
Представители трех религий подписали декларацию

Подробнее...
default image
Диппредставительства Израиля во всем мире приостановили работу

Подробнее...
default image
В поле зрения СРФП – Tez Tour и другие компании

Подробнее...
default image
В ноябре подпишут договор о закупке внедорожников на сумму 149 млн. евро

Подробнее...
default image
Британские депутаты поддержали предложение Джонсона провести досрочные выборы 12 декабря

Подробнее...
default image
Евросоюз официально утвердил отсрочку Brexit

Подробнее...
default image
Жители Литвы по ошибке получили неприятные письма из налоговой инспекции

Подробнее...
TOP,Новости,Общество,Регионы

Отстраняемый от должности глава полиции Д.Жукаускас: обвинения – неадекватные

Дарюс Жукаускас и Витаутас Григаравичюс/ Фото BFL/Теодорас Бялюнас

Отстраняемый от должности глава полиции Каунасского уезда Дарюс Жукаускас говорит, что обвинения, брошенные ему руководством полиции, неадекватные.

«Меня трудно удивить, однако неадекватные обвинения руководства полиции и прозвучавшее в понедельник предложение генерального комиссара Линаса Пярнаваса мне идти на пенсию, а если нет – то будут приняты другие меры для снятия меня с должности главы каунасской полиции, вывели из равновесия и лишили доверия к методам деятельности руководства Департамента полиции (ДП)», – говорится в присланном Д. Жукаускасом BNS комментарии.

Он подчеркивает, что прослужил в полиции более двадцати лет, во время службы было проведено много успешных расследований, расследовались тяжкие преступления.

«Необоснованные утверждения, оценки, слухи – я так вижу эту неприятную ситуацию. Проверки проводятся во время досудебных расследований, служебных проверок а не на пресс-конференциях», – утверждает Д. Жукаускас.

«Я спокоен и верю в правду», – пишет Д. Жукаускас.

Глава полиции Каунасского уезда отстраняется от должности из-за угрозы для безопасности засекреченной информации, сообщил в среду генкомиссар полиции Л. Пернавас.

реклама

реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!