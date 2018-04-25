Отстраняемый от должности глава полиции Д.Жукаускас: обвинения – неадекватные

Дарюс Жукаускас и Витаутас Григаравичюс/ Фото BFL/Теодорас Бялюнас

Отстраняемый от должности глава полиции Каунасского уезда Дарюс Жукаускас говорит, что обвинения, брошенные ему руководством полиции, неадекватные.

«Меня трудно удивить, однако неадекватные обвинения руководства полиции и прозвучавшее в понедельник предложение генерального комиссара Линаса Пярнаваса мне идти на пенсию, а если нет – то будут приняты другие меры для снятия меня с должности главы каунасской полиции, вывели из равновесия и лишили доверия к методам деятельности руководства Департамента полиции (ДП)», – говорится в присланном Д. Жукаускасом BNS комментарии.

Он подчеркивает, что прослужил в полиции более двадцати лет, во время службы было проведено много успешных расследований, расследовались тяжкие преступления.

«Необоснованные утверждения, оценки, слухи – я так вижу эту неприятную ситуацию. Проверки проводятся во время досудебных расследований, служебных проверок а не на пресс-конференциях», – утверждает Д. Жукаускас.

«Я спокоен и верю в правду», – пишет Д. Жукаускас.

Глава полиции Каунасского уезда отстраняется от должности из-за угрозы для безопасности засекреченной информации, сообщил в среду генкомиссар полиции Л. Пернавас.