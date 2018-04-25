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TOP,Новости,Образование

Работники сферы просвещения Литвы организуют пикет у министерства

/Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

На фоне призывов министра образования, науки и спорта Альгирдаса Монкявичюса к пяти профсоюзам обсудить реализацию коллективного договора, часть работников сферы образования готовят акцию протеста у министерства.

Символическую акцию «Зажги светлую тыкву» проводит Профсоюз работников сферы образования и науки Литвы (ПРОНЛ) во главе с Эгидиюсом Милешинасом, который еще ранее заявил о намерениях провести в этом году забастовку. 

«Во время символической акции в сквере напротив Министерства образования, науки и спорта будут зажжены фонарики-тыквы, свет которых поможет политикам, блуждающим в темных лабиринтах принятия бюджета, принять решения, благоприятные для просвещения», – утверждает профсоюз. 

ПРОНЛ отмечает, что в подписанном в этом году коллективном договоре сферы образования и науки Министерство образования обязалось в следующем году выделить дополнительно на зарплаты разных педагогов почти 118 млн евро, однако в проекте бюджета на 2020 года видны лишь 55,5 млн евро.

Премьер Саулюс Сквярнялис утверждает, что при подготовке проекта бюджета этот договор не был реализован, поскольку министерство не получило полномочия правительства для его подписания. 

Возможность бастовать, в случае, если не удастся подписать с министерством новый двухсторонний коллективный договор, обсуждает и организовавший забастовку в прошлом году Литовский профсоюз системы образования. 

Министр планирует встретиться с упомянутыми выше и другими профсоюзами сферы образования. Повышение зарплат учителей и преподавателей он называет «приоритетной задачей».

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