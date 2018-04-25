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Twitter запретил всю политическую рекламу

Фото pixabay.com

Генеральный директор Twitter Джек Дорси объявил о запрещении в социальной сети политической рекламы по всему миру начиная с 22 ноября этого года.

«Реклама в интернете является сильным и эффективным инструментом для коммерческого продвижения, но представляет собой значительный риск для политики», — написал Дорси и добавил, что такая реклама «должна быть заслуженной, а не купленной».

Это заявление было сделано на фоне недавнего решения руководства Facebook о разрешении политической рекламы. Facebook также заявлял, что политическая реклама не будет проверяться.

NEWSru.com
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