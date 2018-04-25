В Норвегии сообщили об операции российских подлодок по прорыву обороны НАТО

Фото Минобороны России

Десять российских подводных лодок, в том числе восемь атомных, задействованы в операции в Северной Атлантике, целью которой является отработка прорыва оборонительных рубежей НАТО и скрытного подхода к восточному побережью США.

Об этом сообщила норвежская телерадиокомпания NRK, ссылаясь на источники в военной разведке.

При этом источники подчеркнули, что «это не учения, а крупнейшая операция российских подводных лодок со времен холодной войны, которая призвана продемонстрировать способность угрожать восточному побережью США».

«Задача части подлодок состоит в том, чтобы как можно дальше выйти в Атлантику, не будучи обнаруженными», — приводит телерадиокомпания информацию норвежской разведки.

NRK, ссылаясь на источники в разведке, также отметила, что большое количество подводных лодок российского Северного флота на прошлой неделе попытались незаметно выйти из своих баз на Кольском полуострове в Баренцево и Норвежское моря.

Утверждается, что российские подлодки отрабатывают прорыв линии противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией (GIUK). Кроме того, подводники проверяют возможность скрытного выхода в максимально отдаленные районы Атлантики, передает «Интерфакс».

Минобороны России

В частности, в Норвежское море отправились атомные подлодки класса Sierra-II по классификации НАТО (проект 945А «Кондор») «Псков» («Окунь») и «Нижний Новгород» («Зубатка»). Они имеют титановый корпус и по уровню таких демаскирующих признаков, как шумность и магнитные поля, были самыми малозаметными в советском флоте. Титановый корпус также имеет преимущества при погружении на большую глубину (глубина Норвежского моря в некоторых местах превышает 2 км).

«Россия хочет показать, что они в состоянии приблизиться к США. Они хотят проверить способность Запада обнаружить их и то, как они будут реагировать», — считают источники в разведке Норвегии.

По их данным, операция российских подводных лодок, рассчитанная на 60 дней, началась в Баренцевом и Норвежском морях еще в начале прошлой недели.

При этом источники в норвежской разведке утверждают, что передвижение российских подводных лодок тщательно отслеживается. Для этого увеличено количество полетов патрульных противолодочных самолетов ВВС Норвегии, которые выполняют задания с авиабазы Аннёйа на севере страны.

Учения подводных лодок ВМФ РФ в Северной Атлантике не несут угрозы для безопасности Норвегии, заявила в среду премьер-министр королевства Эрна Сульберг на пресс-конференции глав правительств стран Северного совета в Стокгольме.