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TOP,Новости,Общество

За год в Литве удвоилось число работающих иностранцев

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

За последний год в Литве почти в два раза выросло количество работающих иностранцев, этот показатель приближается к 2% всех работающих в стране.

По профессиям выделяются водители тяжеловесных грузовиков, а доходы иностранных работников несколько уступают средним показателям доходов работающих в стране.  

По данным Фонда социального страхования (Sodra) во втором квартале этого года в Литве в целом было 24,6 тыс. работников их третьих стран, у которых была постоянная работа или срочные трудовые договора, и за которых платились взносы социального страхования. В тот же период прошлого года, таких работников было 14,1 тыс., сообщил фонд.

Доля работающих иностранцев из третьих стран, по сравнению со всеми работающими, в третьем квартале 2017 года составляла 0,8%, а во втором квартале этого года – уже 1,8%.

По словам директор Фонда соцстрахования Юлиты Варанаускене, Министерство финансов прогнозирует, что в следующем году количество работающих вырастет на 0,1%. Для фонда это означает, что увеличится число застрахованных всеми видами социального страхования. 

«Мы считаем, что росту числа застрахованных все больше способствуют и трудоустраиваемые в Литве иностранцы, а рост их количества набирает ускорение. За этих работников вносятся взносы социального страхования. Это способствует стабильности системы социального страхования и позволяет несколько более оптимистично прогнозировать рост фонда заработной платы»,  – отметила в сообщении фонда его директор Ю. Варанаускене.

Среди трудоустроенных иностранцев больше всего водителей грузовиков, поваров, водителей легковых автомобилей и такси, строителей, сварщиков, руководителей учреждений и организаций.

Почти 17 тыс. работников из-за границы обладают бессрочными или срочными трудовыми договорами на работу водителями тяжелых  и грузовых  транспортных средств. 

Иностранных строителей трудоустроено почти 600, столько же отделочников, почти 900 бетонщиков, 1200 сварщиков, более 300 электриков, сходное количество водителей такси и легковых автомобилей, около 150 водителей автобусов и троллейбусов. Также около 120 поваров и более 130 руководителей компаний, учреждений и организаций. 

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