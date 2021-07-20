Ответ Г. Ландсбергиса А. Лукашенко – это не помощь, это шантаж

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Заявление белорусского президента Александра Лукашенко о помощи Литве в проблеме с мигрантами просто является шантажом, заявил глава литовской дипломатии Габриэлюс Ландсбергис.

«Это не помощь, это шантаж. От террористического режима мы ничего другого и не ожидаем. Ответ простой – если Минск не остановится и далее будет доставлять мигрантов, Литва предложит новые санкции», – передала комментарий Г. Лансдбергиса BNS его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

В понедельник А. Лукашенко заявил, что его страна готова помочь Литве, испытывающей кризис, по причине незаконных мигрантов, наплыв которых отмечается со стороны Беларуси, однако заявил, что Минск поступил бы так «не безвозмездно».

«Если им нужна будет помощь, мы эту помощь им окажем, но уже не безвозмездно», – сказал глава белорусского государства в интервью телеканалу Sky News Arabia. Слова А. Лукашенко приводит государственное агентство БЕЛТА.

Он добавил, что при борьбе с незаконными действиями на границе, например с незаконной миграцией, контрабандой оружия или наркотиков, требуются немалые средства.

«Они ввели против нас санкции, они пошли на удушение моей страны, на удушение моего народа. Я — Президент этого народа. Я должен, оценивая ситуацию, предпринимать определенные действия, чтобы народ не удушили, чтобы страну не уничтожили. Предпринимая против белорусского народа подобные деяния, они хотят, чтобы мы их защищали в этой ситуации? Слушайте, по меньшей мере это странно», – заявил белорусский президент.

В этом году на границе с Беларусью, через которую проходит внешняя граница Евросоюза, литовские пограничники задержали уже более 2 тыс. незаконных мигрантов, что в десятки раз больше, чем за весь прошлый год.

Литовские должностные лица утверждают, что потоки миграции являются организованной акцией белорусского режима против Литвы. Напряжение между Минском и Вильнюсом выросло в прошлом году после оспариваемых президентских выборов.

По причине наплыва нелегальных мигрантов Литва объявила экстремальную ситуацию.